Mayer Candelo busca su primer triunfo con Cali: así analizó a Jaguares

Deportivo Cali continúa preparando su próximo juego de la liga colombiana, en el cual este jueves, enfrentará a Jaguares de Córdoba en condición de local, en compromiso que estaba pendiente de la primera fecha, por la organización de la Copa América Femenina 2022. Sobre el enfrentamiento el técnico azucarero, Mayer Candelo, habló sobre la regularidad del equipo.



“Se ha hecho difícil tener una regularidad o un equilibrio en todas nuestras líneas, porque hay un día que hay expulsiones, hay otro que hay lesionados y no hemos podido trabajar desde que llegamos hasta hoy con un equipo completo. Nos hemos encontrado con muchas lesiones, para que podamos tener esa regularidad que deseamos”.



Añadió: “cada partido nos toca estar variando no por gusto o por rebeldía, sino porque es la realidad de lo que hemos vivido. Hoy se escucha como excusa, pero es la realidad de lo que me ha pasado, pero que de a poco estamos intentando buscar ese equilibrio que nuestros lesionados que cada día vienen mejorando”.



Referenció al rival de turno: “Jaguares todo mundo sabe lo que es, un equipo aguerrido, intenso que se defiende muy bien y te contragolpea, porque tiene buenos jugadores como Rojas, Viveros, Tapia y Quintero. Es un equipo que lo hemos mirado bien y que debemos tener mucha paciencia para poder marcarle gol”.



Contó cómo está el tema de los ausentes por inconvenientes físicos: “el tema de los lesionados es una realidad que viene desde el semestre pasado. Burdisso ya está entrenando, pero nos toca irlo llevando poco a poco para no lastimar el trabajo que ya hizo de recuperación. Caldera fue un trauma que tuvo con un compañero donde se lastimó su rodilla. Mafla viene de su recuperación, no pudo hacer una buena pretemporada y hay que tenerlo con algodones. Fabry ha venido trabajando, se ha acomodado a lo que queremos y de a poco los vamos a tener al 100%”.



Recalcó que la ausencia de Aldair Gutiérrez, Enrique Camargo y Jimmy Congo no fue por lesión: “no fueron convocados porque creí que los que llevé, eran los que me iban a ayudar a ganar el partido, no fue por lesión, fueron decisiones técnicas”.



Por último, comentó la disponibilidad y evolución de Teófilo Gutiérrez: “el tema de Teo está en algodones, hoy lo quisimos entrenar un rato para que se moviera, para ver cómo se sentía. Son golpes en la cabeza que no son fáciles, uno los ve normales, pero los médicos nos hacen frenar, hay que ver como amanece y así veremos sí contamos con él o no”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15