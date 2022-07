¿Hay crisis en el Cali? Los resultados seguirán sacando culpables

Los días en el Deportivo Cali no son los mejores. El proceso que parecía pintar para algo bueno, luego de la consecución de la décima estrella, terminó con el pésimo registro de campaña en Liga, siendo de los peores del certamen. Además, de no llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El proceso de Rafael Dudamel parecía no aguantar otro fracaso, tal cual pasó y el empate en el duelo de ida de la fase previa de Copa Sudamericana, contra Melgar, terminó siendo el argumento para consensuar su salida, al igual que las declaraciones dadas en dicha rueda de prensa.



Los problemas no acaban allí, el alto costo de la plantilla, el acuerdo económico para que el venezolano terminara su contrato, agregándole los resultados deportivos, son causales de un problema no solo deportivo, sino a nivel económico. La eliminación de la Copa Sudamericana, luego de perder contra Melgar, abrís desembocado en un nuevo problema para el club.



De acuerdo a información del periodista Carlos Arturo Arango, habría otro movimiento en cuanto a la parte dirigencial “Esta noche tras el juego ante Melgar renunció Marco Caicedo a la presidencia del Cali”.



Además, según el mismo periodista, los jugadores del Deportivo Cali le pidieron al dirigente que cambiara su opinión.