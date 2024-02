Deportivo Cali aclaró la verdadera situación de Luis ‘Chino’ Sandoval

Deportivo Cali desmintió al Deportivo Cali y aclaró la verdadera situación de Luis el ‘Chino’ Sandoval.



La polémica sigue, pues el delantero, que termina su contrato en el próximo mes de junio, no habría tenido voluntad de renovar su contrato, y hay rumores que lo vinculan a Independiente Medellín e incluso al Peñarol de Uruguay.



Así, el vicepresidente del Deportivo Cali, Harold Losada, dijo este jueves, en charla con Marino Millán, que “en el comité ejecutivo hemos decidido que el señor Luis Sandoval no haga más parte de la nómina de convocados”.



Sin embargo, el club sacó este mismo jueves un comunicado, en el que desmintió la versión del dirigente y dejó claridad sobre la situación del ‘Chino’.



“Ante los rumores e informaciones difundidas en las últimas horas, nos permitimos aclarar que el jugador Luis Fernando Sandoval tiene vínculo contractual vigente con nuestra Asociación y por ende, está a completa disposición del cuerpo técnico cuando lo estimen necesario”, indicó el comunicado del Deportivo Cali.



📄 [Comunicado] Acerca del jugador Luis Fernando Sandoval. pic.twitter.com/nN1Rw9jsiG — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) February 16, 2024

Sin embargo, el técnico Jaime de la Pava, no se sabe si por decisión técnica o por presión de los dirigentes, no tuvo en cuenta a Sandoval en la convocatoria para el partido de este viernes contra Atlético Nacional en Palmaseca, en la fecha 7 de la Liga BetPlay I.



No deja de ser llamativa la ausencia del ‘Chino’ Sandoval en la convocatoria azucarera, pues está en buen momento deportivo y está conformando una pareja de ataque muy sólida con Juan José Córdoba.