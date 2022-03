Atípica rueda de prensa del Cali luego de la derrota contra América

Luego del clásico que el Deportivo Cali perdió 0-1 contra el América en su estadio en Palmaseca, se vivió una rueda de prensa atípica, en el cual los jugadores de cuadro ‘azucarero’ se presentaron minutos antes que el técnico Rafael Dudamel para dar la cara, con Michael Ortega y Jhon Vásquez siendo los voceros del equipo.

Ortega inició la comparecencia exponiendo el sentimiento del grupo: “venimos a ponerle el pecho a la situación, sabemos lo difícil que es este resultado, no tenemos palabras de verdad, tenemos una pena con la hinchada, pero aquí estamos tratando de levantar, de dar la cara y vamos a seguir por ese camino. Uno entiende a la gente, pero debemos de seguir, tenemos dos semanas largas que nos van a caer bien. El profe no tiene nada que ver acá, por eso vinimos nosotros”.



Respaldó el proceso de Dudamel: “sé que la gente está moleta, no van a creer, a compartir estas palabras, pero aquí estamos poniéndole el pecho a la situación. Lo respaldamos 100% y por eso estamos acá, en el segundo tiempo llegamos y no tuvimos la claridad, tuvimos al América sometido, hay que tener un poco más de suerte en el fútbol, hay que mirar eso y mucha gente de afuera no está dando buena energía, pero estamos levantando la cabeza y siguiendo por el camino”.



Vásquez también hablo del juego y que la culpa no es del entrenador: “esto es fútbol, el equipo se entregó al máximo, estaba América arrimado con 9 jugadores y no entró el gol, pero aquí estamos todos y nosotros somos culpables. Esto no es de entrenador, nosotros somos quién salimos a la cancha, vamos a luchar hasta el final y no nos vamos a rendir, vamos a luchar y trabajar contra viento y marea”.



Luego entró a la sala de prensa el técnico venezolano, resaltando el valor de sus jugadores: “este es un acto de profesionalismo y valentía de los jugadores, de ir a la rueda de prensa antes que el entrenador. Este no ha sido un partido cualquiera, hemos perdido un clásico y sabemos el significado que tiene, el dolor que genera a toda nuestra gente y ni qué decir de nosotros. Esta es una demostración y de verdad tengo que felicitarles, no es normal ver a un grupo tan valiente”.





Referenció lo que sucedió en la cancha: “el América llegó dos veces al arco, una de ellas entró y la otra pegó en el palo, hicimos un primer tiempo muy bueno dentro de las circunstancias de la cancha, fuimos claros dominadores en el segundo tiempo. En el 11 contra 9 es donde tuvimos 10-15 minutos como debía ser, luego empezó a entrar esa angustia que nos alejó de la lucidez y tranquilidad para encontrar el mejor espacio, para vulnerar un bloque defensivo qué fue eficiente y que al final eso resume todo”.



Al final resaltó que al equipo le faltó tranquilidad: “ellos tuvieron coraje para defenderse como gatos patas arriba. A nosotros nos faltó esa tranquilidad y lucidez para encontrar el mejor camino. Ellos a su forma como se les presentó y a nosotros nos faltó un poco de tranquilidad, para no chocar contra ese bloquee que formaron allí, porque nos iban ganando y lo tenían todo en contra”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJua_15