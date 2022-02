¡Habló el Comité Ejecutivo! Novedades del Cali y el respaldo a Dudamel

Finalizando la mañana de este viernes, el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali ofreció una rueda de prensa con los medio de comunicación en la sede administrativa Alex Gorayeb en el norte de la ciudad. Con el fin de aclarar las principales dudas y rumores que se han presentaron en los últimos días en el entorno del equipo ‘azucarero’, por el mal inicio del semestre.

El evento contó la presencia de los 5 miembros del Comité Ejecutivo que tomó posesión el pasado mes de diciembre, que son el presidente Marco Caicedo, el vicepresidente Luis Fernando Mena y los vocales Harold Losada, Gabriel Robayo y Eduardo Calderón. Lo primero que se aclaró por parte de los dirigentes fue la unidad de la junta, pese al mal momento deportivo.



“La campaña ya pasó, ya murió y ni más faltaba que aquí hay 2 o 3, no, aquí hay un 5 total unido, que lo único que nos interesa es la institucionalidad, somo 5 profesionales que estamos más unidos que nunca por el Deportivo Cali, por esta pasión y con la mejor intención del mundo como todo el fútbol. Hay veces que salen las cosas, otras veces no, hubo un error de Amores, aquí la junta directiva no tiene la culpa de que él haya saltado o no, pero si tenemos el deber de acompañarlo a un profesional, que cualquiera se puede equivocar… Estamos unidos, estos resultados deportivos le pueden pasar a cualquier equipo, estoy seguro que vamos a salir adelante, no es sino que empecemos a ganar” afirmo el Losada.



Marco Caicedo habló de como el área deportiva y la secretaría técnica se encargó del análisis de los jugadores que llegaron al equipo: “nosotros lo que hacemos es mantenemos en carpeta más o menos unos 50-60 jugadores, que le hacemos seguimiento continuo, análisis en sus partidos, estadísticas, números; fuera de todos los canteranos que también los tenemos en el radar y los jugadores que tenemos prestados… Cuando llega la temporada hacemos el mapa donde lo que buscamos es tener entre dos y tres que puedan cumplir y asumir la función por posición”.



El presidente seguidamente añadió: “obviamente tiene que comulgar con la capacidad económica que tengamos para negociar, podemos tener un jugador en carpeta, pero si se sale del presupuesto y parámetros que el club pueda asumir, tenemos que desecharlo y tenemos que seguir a la siguiente alternativa… Karim (Gorayeb, gerente de la dirección deportiva) cuenta completamente con nuestro apoyo”.



Caicedo también habló del respaldo al técnico Rafael Dudamel: “Ha sido un respaldo absoluto, nos hemos reunido con él varias veces, ha expuesto sus explicaciones de una situación que es entendible, nosotros le dimos el respaldo desde el día uno”.



Posteriormente Luis Fernando Mena, confirmó la contratación del atacante argentino ex Independiente Medellín Agustín Vuletich, que arribó a la ciudad el jueves y este viernes realizó los exámenes médicos, para posteriormente poder confirmar su vinculación.



“Lo que hizo difícil la contratación de él fue las especulaciones, por redes empezaron a decir que viene y eso hizo que las expectativas del jugador llegaran a un punto que eran inalcanzables para nosotros. Conscientes de que necesitábamos un 9, se trató de todas las formas, pero cada que nos acercábamos sus expectativas eran mayores… al final se acomodó a la cartera de nosotros, no a las expectativas que le creó las redes sociales”.



