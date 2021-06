Presidente del Cali: Preciado sigue lejano y actualidad Alfredo Arias

Mucho se ha especulado sobre el eventual regreso de Harold Preciado al Deportivo Cali, teniendo en cuenta que después de terminar en abril su contrato con el Shenzhen de China pidió permiso para entrenarse con el equipo profesional que dirige Alfredo Arias.



En el club han sido herméticos sobre ese y otros temas, por lo que todo han sido versiones periodísticas, que apuntan a que el jugador está muy interesado en volver a vestirse de verde, con el equipo en el que se hizo profesional y goleador.



Incluso, este mediodía publicó un estado en Instagram en el que le pregunta a su hija si quiere que él juegue en el Cali, a lo que la niña con alegría responde que sí. Sin embargo, a pesar de que está dispuesto a rebajar ostensiblemente sus aspiraciones salariales, sigue siendo complejo pensar en que se quedará en el club, cuya situación financiera es difícil.



Así lo confirmó a FUTBOLRED un directivo, quien adujo que “tendrían que alinearse muchos astros, no es nada fácil, la situación económica es muy dura. Nosotros no hemos dicho nada en ese sentido”.



No obstante, la idea es superar la falencia que tuvieron en el último tercio de cancha, ya que ni Marco Pérez ni Ángelo Rodríguez fueron solución, y el Comité Ejecutivo sigue analizando una opción favorable.



Mientras tanto, el presidente Marco Caicedo estuvo en el micrófono de ‘Deportes sin Tapujos’ y corroboró dicha información. Consultado si están buscando un delantero goleador manifestó: “Para mí es muy difícil entrar a especular porque ya estoy muy curtido en esto, esto del fútbol es muy difícil y son muchas piezas que tienen que encajar para uno poder hablar en un sentido o el otro, por eso yo en estos temas prefiero no adelantarme ni generar falsas expectativas, pero aspiro a que podamos hablar ese rompecabezas, hay mucha bulla en la calle respecto a algunas posibilidades, pero no quiero hacerlo porque no es sano estar levantando expectativas”.



Sobre el caso puntual de Preciado, añadió que “Harold viene acompañándonos desde hace dos meses tal vez, viene entrenando con nosotros porque es nuestra política, tenemos mucha cercanía y venimos dialogando con él. Esa es la parte complicada, estamos intentando asegurar la caja que necesita el club para el segundo semestre, por eso digo que es un rompecabezas, no es fácil hacer que encajen todas las cosas. En eso estamos trabajando”.



Acerca de su poca aparición en los medios de comunicación, señaló que “en parte estábamos en muchas ocupaciones, afugias por todo el tema de la pandemia, tratando de resolver el rompecabezas porque esto del fútbol es complejo, estábamos trabajando el trámite del torneo de la mano con el presidente Jaramillo, le estuve haciendo muchas sugerencias, y ahora que se acabó esa etapa podemos mirar hacia adelante”.



Se ha hablado poco de los futbolistas que podrían salir, pero por la continuidad e importancia que tuvo en la campaña pasada el canterano Jhojan Valencia ha sonado especialmente para Racing de Avellaneda, a lo que Caicedo explicó que “es un jugador que ha tenido muchos pedidos, posiblemente lo estaremos transfiriendo, eso es parte del rompecabezas y llegan las ofertas que satisfagan las expectativas y lo que piensa el jugador, porque hay que tener las partes de acuerdo. Por él hay pedidos de ligas como la estadounidense, mexicana, argentina y brasileña”.



Mirando lo que se viene en cuanto a la conformación del plantel definitivo, dijo que “hablé con Alfredo Arias y le expliqué la situación es esta, una coyuntura bastante compleja, no solo para el Deportivo Cali, todos los equipos estamos en una misma situación, no podemos prometer lo que no se puede cumplir, lo que sí estamos haciendo es el mapa posición por posición muy confiados en que nos vamos a nutrir en la cantera, el ejemplo nos lo acaba de dar Millonarios llegando a la final con un equipo muy joven, también el América el año pasado, el Ajax hace dos años, por eso voy a viajar a Holanda para cerrar un convenio. Nosotros sí tenemos mucho talento y en ese mapa entrarán a tener posiciones muy relevantes algunos canteranos que son el presente ya”.



De la misma forma, se refirió a la vinculación de Michael Ortega: “He admirado el fútbol de Michael Ortega y lo he visto entrenando desde que llegó hace seis meses, en una forma física que no era óptima, por eso no lo enganchamos. Pero ahora está intocable, le hemos dado la oportunidad de entrenar con el plantel profesional y es un jugador diferente, encima de eso muchos hinchas lo han aclamado y hecho esa petición, está a punto, ha madurado y se ha comprometido. Físicamente está muy bien, cuando ha jugado los mismos compañeros han dicho que está motivado, tiene una gran pegada y firmó con nosotros por 6 meses, la idea es que nos acompañe este semestre y esperar qué suceda en las elecciones”.



Sobre la razón de mantener a Alfredo Arias después de quedar eliminado en cinco torneos, señaló que “hicimos una evaluación objetiva y subjetiva en el sentido cualitativo-numérico, cualitativo también en lo que respecta a los números globales y él frente a la coyuntura actual del club, que es un año electoral político, por lo tanto tomamos una decisión racional con unos pros y contras, aceptando los fracasos también los números, en ese balance reconocimos que no tenía mucho sentido en este momento indemnizar y sacar a un técnico que ya tenía contrato hasta diciembre, para hablar de las cosas buenas y cosas malas evidentemente en los cinco torneos en que no logramos el campeonato, este es un tema que no les gusta escuchar, pero de todos sale un solo campeón. Son cinco fracasos, pero él recuperó la identidad de juego que estábamos buscando y eso lo reconoció la hinchada por el proceso táctico, fue el segundo equipo que más ataques tuvo, el segundo o tercero que más bolas recuperó en el área contraria, digamos que en toda la era Arias, de 52 partidos perdimos 11, los números no fueron trágicos. Haciendo una evaluación completa entre el área técnica, la Junta y el Comité decidimos que teníamos que terminar este torneo, darle esta última oportunidad y cumplir el contrato que tenía vigente”.



En cuanto si fue una equivocación haberle dos años de contrato, sostuvo que “en realidad se le dio un año y luego otro, es muy difícil responder, uno siempre será medido por ser o no campeón, claro, no logramos el título y eso fue un error. Si él hubiera renunciado, es posible que le hubiéramos aceptado la dimisión porque allí hay un tema contractual de rescisión y eso es uno de los factores, entre otros, que nos hizo darle la continuidad, en todo caso, insisto que cualitativamente nos ha gustado el estilo de juego de Alfredo y el gran pecado nuestro ha sido la falta de efectividad en el área contraria, realmente generamos un volumen importante y los números no son malos. Estoy de acuerdo con que el ‘profe’ se ha equivocado y puedo recordar que tal vez en dos partidos, uno por su actitud en la expulsión que recibió contra Millonarios, un juego innecesario para haberse exaltado y eso nos costó luego, aunque él después explicó que nunca ofendió a los árbitros, y yo le creo, pero pasó lo que asó. Y el otro error fue no haber cerrado el marcador 1-0 adverso que teníamos en Ibagué cuando expulsan a Robles, en vez de seguir buscando al frente, exponerse, terminó pasando que en los últimos 14 minutos nos meten dos goles, eso nos mató. Y en el último partido lo tuvimos, ganamos 2-0. Eso fue un error no haber cerrado el arco para haber vuelto con un marcador mínimo”.



Agregó que “los jugadores creen en él, cuando lo renovamos el gran pedido de los jugadores fue darle la continuidad a él, porque estaban convencidos del proceso, son muchos factores que hay que entrar a evaluar”.



Para nadie es un secreto que los clubes aspiran a que en este semestre puedan contar con un aforo en las graderías de sus respectivos estadios, y el Cali ya inició las gestiones. “Estoy en esa tarea, le pedí al presidente Jaramillo encarecidamente que estamos desesperados por el retorno del fútbol, entre otras, por esta situación económica que nos tiene tan menguados los ingresos, esto nos está golpeando muy duro, ya vimos el regreso del público en Estados Unidos y Europa, le pedí encarecidamente, lo que nos ha solicitado es que consigamos el aval del Alcalde de Palmira, nos pusimos en esa tarea para cumplir con el Decreto 777, en la medida en que haya menor ocupación de las unidades de cuidados intensivos. El Alcalde siempre nos ha colaborado y esperamos por lo menos el retorno de un aforo parcial”, afirmó el presidente verdiblanco.



El Cali también presentará en los primeros días de julio a Le Coq Sportif como nueva marca deportiva del equipo, después de firmar por dos años.



Finalmente, Caicedo no aclaró si quiere la reelección: “Sigo en la consideración de poder dejar solventado económicamente el club por lo menos este año, estoy pensando en poder sacarlo adelante porque en la parte futbolística uno tiene los mejores propósitos, pero eso no lo podemos controlar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces