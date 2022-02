¿Aires de salida? Rafael Dudamel habló del presente del Cali

Deportivo Cali no atraviesa su mejor momento, la derrota contra el Pasto los deja últimos en la Liga, con apenas tres unidades y un antirécord, como el equipo defensor del título con el peor arranque liguero.

Rafael Dudamel asistió a la rueda de prensa, pero, apenas interviniendo de entrada, con un pequeño análisis, desde lo mental, teniendo en cuenta por la situación que pasa el equipo “Más que hablar del partido, es reconocer que ha sido un arranque inesperado. Ha sido sorpresivo, para nosotros y me imagino lo que ha sido para nuestra gente. Por más que se ha ido conformando el equipo paulatinamente, en el transcurso del torneo, no es excusa. Estamos atravesando una secuencia de derrotas, inesperadas, que nos llevan a analizar más que lo futbolístico, un tema emocional”.



“No creo que haya mucho para analizar, desde el juego. Ustedes lo han visto muy claro, son momentos de mucha calentura, en medio de la adversidad, donde pasan muchas cosas por la mente. Hemos aprendido que en caliente, es difícil saber qué tipo de decisiones tomar” agregó.



Concluyó con las palabras a los medios, que estaban atentos a sus respuestas, pero en medio de la situación que vive el Cali, no fueron posibles “Quiero pedirles disculpas por no entrar en el pregunta y respuesta. Seguramente mi colega analizará el partido en el triunfo. Espero que en otra oportunidad podamos conversar con mucha tranquilidad. Muchas gracias”.