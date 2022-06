Dudamel sobre la pretemporada: ‘el grupo ha madurado con los golpes’

Deportivo Cali sigue con los trabajos de pretemporada con miras a lo que será el debut en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, contra Melgar de Perú a partir del próximo miércoles. Sobre los ejercicios realizados durante estas tres semanas, el técnico Rafael Dudamel, habló de cómo se encuentra el grupo para esta nueva temporada.

“Bien, el trabajo ha sido muy bueno, el acondicionamiento bastante intenso, creo que vamos a obtener muy buenos resultados, la disposición de los jugadores ha sido fantástica, a pesar de los pocos días de descanso que tuvimos después del último partido de la fase de grupos de la Copa contra Boca en Buenos Aires; se disfrutaron los días con gran intensidad, pero se retomó rápidamente el trabajo, sabiendo el compromiso que hay de Sudamericana, de reivindicar a nuestra institución en este segundo semestre, así que estamos con ese enfoque absoluto de cómo cambiar la situación deportiva”.



Dio sus conclusiones de lo que fue el semestre anterior: “en nuestra autocrítica que realizamos post cada partido, nos permite buscar y encontrar, que seguir mejorando. Hay que ser más fuertes, de más temperamento, carácter; tenemos un equipo que tiene muy buena capacidad para jugar a la pelota, jugadores muy talentosos, pero nos faltó en el primer semestre más carácter, jerarquía, esa hombría que tuvimos en el título de plantarnos en cualquier cancha con la seguridad y certeza de lo que queríamos”.



Opinó sobre los refuerzos que ha traído el club: “con German Mera hay experiencia y jerarquía, esa madurez y oficio en esa zona defensiva que siempre es importante, una pieza valiosísima de nuestra columna, partiendo de muy buenos arqueros. Estoy muy satisfecho con el rendimiento José Caldera, que a sus 20 años nos dio un gran aporte en un momento difícil, cuando debimos dejar de contar con Marsiglia, Caldera se fajó allí con todo el entusiasmo, ilusión y carácter que le caracteriza. La llegada de Germán me va a dar muy buena competencia en esa línea defensiva”.



“Salazar es un chico joven de buena condición técnica, tiene que adaptarse al ritmo de nivel profesional de primera división, esperemos en el camino de qué manera nos puede aportar, siento que allí en la primera línea de volantes necesitamos un



acompañante como en defensa o en ataque de mayor jerarquía y oficio, que nos permita seguir conduciendo y generando competencia con Jimmy, Camargo y Robles; en esa zona es donde el equipo está más necesitado está de algún refuerzo”.



Se refirió a la continuidad que tuvo el grupo durante este mercado de pases: “es diferente, porque ya los jugadores se van soltando mucho más, no todos los grupos responde de la misma manera al establecerse en un lugar diferente, en enero era llegar al campeón con exigencia y presión de revalidar el título, el grupo ha madurado muchísimo con los golpes. Ahora lo que más espero del equipo además del talento e intensidad, es el carácter”.



Anunció que no contará más con Agustín Vuletich: “sí se queda, es decisión de él. Yo hablé francamente con Agustín antes de viajar a Buenos Aires, en donde le manifesté que mis prioridades no estaba, él ha seguido trabajando como un profesional que es y nosotros también teniendo contrato con el club, le hemos dado el mismo trato que al resto”.



Necesita un hombre más en el mediocampo, pero es consciente de la situación económica del club: “sería importante tener un hombre más allí en la primera línea de volantes, que nos jerarquice esa posición, lo hemos conversado con los dirigentes de muy buena manera, pero ya conocemos el panorama financiero del club y no está nada fácil”.



Al final habló de los canteranos que fueron cedidos a otros clubes y los que suben al primer equipo: “hemos dado la oportunidad a jugadores como Duván Mina a Real Cartagena y José Córdoba a Fortaleza. Eso nos ha permitido subir a Jhon Cabal un extremo por ambos sectores, allí mismo está Erlin Cortés en la primera línea de volantes, Miguel Caicedo un defensor central zurdo; jugadores a los que podemos ir fortaleciendo esos hábitos de nivel profesional”, concluyó el entrenador venezolano.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15