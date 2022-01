Dudamel es positivo frente al resultado adverso contra Deportes Tolima

Este miércoles el Deportivo Cali sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga BetPlay Dimayor I, cayendo 0-1 contra Deportes Tolima en condición de local en Palmaseca. El técnico Rafael Dudamel compareció en rueda de prensa y analizó lo que fue el resultado.



“El análisis de partido buscando de fondo lo que vamos viviendo, es entender que estos momentos de fútbol son amargos porque vamos teniendo adversidades que no son normales en el campeón, en nuestro equipo, pero que el tener mucha juventud también nos hace en este tipo de etapas saber que debemos tener paciencia, hoy hay desatenciones que el semestre pasado no existían y nosotros somos consciente de que tenemos que retomar rápidamente el máximo enfoque para que esto no siga ocurriendo”.

Seguidamente añadió: “Continuamos con la tranquilidad y la confianza de que estamos en el camino correcto y el camino correcto es haber realizado una planificación, de acuerdo a los cortos tiempos que hemos tenido para que los muchachos descansarán un poco. Se han ido jugadores que aportaban una estabilidad por su experiencia de jerarquía y les estamos remplazando y en medio del torneo vamos buscando nuestra mejor forma”



Habló sobre las alternativas en el medio del campo: “En la primera línea de volantes hay una huella importantísima que dejaron los futbolistas que ya no están, hoy es el momento, hoy es el turno de Balanta, Robles, Congo, Cabezas, Camargo y a ellos se ha sumado Sebastián Leyton, que requieren de días de trabajo, de partidos, jugar juntos para acoplarse, tiene unas características ofensivas bien importantes y allí vamos a buscar ese complemento”



Por último se refirió a la mejorías que se va ir obteniendo con el andar del torneo: “Ya estamos rodando en esta competencia y los partidos van a ir dando la mejor forma, esto es jugar, recuperar, jugar, recupera. Mosquera va a ir alcanzando su mejor condición va a ser un gran aporte, Jhon Vásquez ya va alcanzando su completa recuperación, volverá Preciado al igual que Ángelo, todo el equipo va ir alcanzando su mejor versión”.



“Terminamos el año anterior con el título y eso nos produjo un gran desgaste físico y emocional, hay que recargarse rápido, terminamos en una entrega total, terminamos vaciado física y emocionalmente y bueno este par de resultados adversos nos da un cachetazo enorme para darnos cuenta de que hay que volver y hay que volver ya”.



Corresponsal Futbolred Cali