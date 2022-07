Mayer Candelo: ‘Estamos trabajando para que nuestro equipo mejore

Deportivo Cali debutó con derrota en el segundo semestre de la liga colombiana, siendo vencido 2 goles a 0 por Deportes Tolima, en el primer juego de Mayer Andrés Candelo al frente del equipo. El estratega azucarero, hizo el balance de lo que fue el compromiso.

“Es negativo porque se pierde, vinimos a otra cosa y desafortunadamente la expulsión no nos deja hacer algo más, pero también sobre la expulsión, el penal creo, no se el VAR en esas cosas, cómo es que se maneja para unas sí y para otras no. Para la expulsión revisaron, pero para el penal real no fue el árbitro a revisar”.



Complementó: “hubiéramos hecho un gol con ese penal y no fue claro para ellos, entonces es un día negativo para nosotros, pero al igual nos levantaremos de esto, estamos trabajando para que nuestro equipo mejore y llegue a lo que queremos”.



Hizo énfasis en lo que tiene que corregir el equipo: “hay que mejorar mucho, la idea que queremos es de tener la pelota, jugar bien, proponer; no fuimos muy claros con la pelota, no entregábamos dos pases seguidos. Esto es de trabajo, no es de un día, apenas llevo cuatro intentando dar la idea, pero es a diario, para lo que queremos conseguir nosotros como entrenadores del equipo y para que podamos jugar bien”.



Destacó el trabajo del Tolima: “desafortunadamente también lo que dije anteriormente, una expulsión te daña todo, porque estamos jugando contra un gran rival, el mejor de Colombia en estos momentos, es un equipo que lleva una regularidad de mucho años. Nosotros quisimos ser valientes ante un gran rival con un hombre menos, pero desafortunadamente no nos alcanzó”.



Habló de la idea de juego que quiere: “no es porque yo jugué bien sino porque es lo que siento y me gusta a mí. Tengo muy buenos jugadores, somos un equipo muy bien dotado y quiero explotar esa condición técnica que tenemos, para intentar jugar y proponer. Más que me presionara Tolima, era la imprecisión que teníamos al querer pasar”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15