Mayer fue crítico con su plantel: ‘Nos matan los errores individuales’

Deportivo Cali dejó escapar un nuevo triunfo en la Liga BetPlay, esta vez contra Jaguares de Córdoba en el juego que estaba pendiente de la primera fecha del torneo, en su estadio en Palmaseca. Al final del compromiso el técnico Mayer Candelo, se refirió a las falencias que tuvo el equipo en cancha.



“Nos siguen matando los errores individuales, que son los que hacen que el equipo no se vea bien, que no pueda redondear un partido, porque goles ya se están marcando, pero también te hacen muchos goles y por errores individuales nos está costando, que el equipo pueda tener una tranquilidad durante el juego”.

Referenció como trabajó el partido para la etapa final: “hablamos en el primer tiempo de lo que somos fuertes con la pelota y no corriendo detrás de ella, que teníamos que tener mucha paciencia porque trabajamos en base a lo que era el rival. Era un equipo que te podía hacer una línea de 5 como con un 4 en la mitad, un delantero y eso fue lo que nos encontramos hoy. Desafortunadamente los errores hacen que el equipo no se vea bien”.



Contó la razón del cambio de Kevin Velasco: “A Velasco lo saco porque en la semana tuvo como una carga muscular, nos miró y nos dijo que le volvía a molestar, por eso fue el cambio en realidad. No por gusto, porque es uno de los jugadores que siempre es muy fuerte, pero lamentablemente en su pierna derecha en el aductor se cargó un poco”.



Habló nuevamente de los errores: “son situaciones en las que queremos sostener un resultado, que no nos hagan goles, pero individualmente siempre fallamos en algo en X o Y cosa, cometemos el error más mínimo y te lo hace ver con goles”.



Seguirán enfocados en la construcción del equipo: “trabajamos con la idea de tener un bloque cuando ataquemos y que sea el mismo para defender. Desafortunadamente por momentos nos desordenamos y hacemos que nuestras líneas sean muy largas, donde el equipo no se ve tan bien”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15