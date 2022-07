Mayer tras la derrota contra Pereira: ‘creemos que vamos a mejorar’

Deportivo Cali no pudo llevarse los tres puntos de Pereira y terminó cayendo contra el conjunto matecaña por la fecha 4 de la Liga II-2022, en el estadio Hernán Ramírez Villegas con una presentación muy opaca, especialmente en el tema defensivo. Al finalizar el juego, el técnico caleño, Mayer Candelo, analizó el resultado de sus dirigidos.



“La verdad los primeros 20 minutos fuimos un equipo que presionó arriba, que hicimos equivocar a Pereira, eso fue lo que trabajamos en la semana, buscar que se equivocaran cerca al arco de ellos y poder hacer daño. Esos 20 minutos lo hicimos muy bien, porque controlamos la pelota, nos llegó el gol y de ahí para allá regalamos la pelota”.

Confía en que sus jugadores podrán darle la vuelta a la situación: “creo en mis jugadores, tengo talento en ellos. Es de seguir creyendo y trabajando, no se puede parar aquí, las derrotas no nos pueden tumbar, dejar de pensar de que tengo un buen equipo, muy buenos jugadores que en algún momento lo vamos a cambiar y mejorar. Esto es de día a día con trabajo, nadie dijo que era fácil, no me obligaron a estar aquí, yo quería estar porque creo que hay buenos jugadores”.



Contó la intención con la que llegaron al juego: “trabajamos toda la semana con la idea de ganar, robar la espalda de los volantes de ellos que daban espacios. Cuando tuvimos el control del partido lo pudimos hacer, luego no volvimos a dar dos o tres pases, que era lo que habíamos trabajado, lo queríamos como grupo que somos, para poder lastimar al rival, pero le dimos el control de la pelota a Pereira y se volvió un partido de velocidad”.



Destacó el valor de su grupo: “tengo un equipo donde todos los días trabajamos bajo la misma idea. Al que le toque la oportunidad tiene que salir a ganársela y dar lo mejor de sí; no es extraño que un día tengamos un lesionado o un expulsado, pero hoy no es de sacar excusas sino de seguir trabajando”.



Se mantiene positivo frente a la situación: “creemos que vamos a mejorar, va a llegar nuestro momento de alegría de poder conseguir buenos resultados, que nos



van a seguir dando esa confianza y seguridad, para seguir alienándonos en lo que queremos, pero vamos a seguir con fe y trabajo, que todo va a cambiar”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15