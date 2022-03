Burdisso y el momento del Cali: ‘No nos gusta para nada lasituación'

Deportivo Cali comenzó su preparación para lo que será la fecha 12 de la liga colombiana, cuando este lunes festivo reciba al Atlético Nacional en su estadio en Palmaseca, en búsqueda de un triunfo que les ayude a retomar la confianza. Este viernes hubo atención a los medios de comunicación de forma presencial, en la sede deportiva del Cali en Pance, en el cual el defensor central argentino Guillermo Burdisso, habló de lo que viene sucediendo y de su adaptación al fútbol colombiano.

“No estoy contento por el resultado que estamos teniendo en lo colectivo, siento que me pude adaptar rápido del fútbol colombiano, qué es difícil para un extranjero, todavía me estoy incorporando de a poco a la idea del profe y del equipo. Quiero seguir mejorando porque mi mejor versión aún no llega, pero obviamente estos resultados hacen que uno vea todo más negativo, esperemos seguir ayudando al equipo, pero sobre todo para que ganen los partidos y de esa forma todo va a ser mucho más fácil”.



Referenció que cada error lo están pagando bastante caro: “estamos trabajando para encarar este partido de la mejor forma posible, obviamente corrigiendo errores que tuvimos, sabemos que estamos en un momento donde cada error aún por más pequeño que sea, lo estamos pagando muy caro en este sentido, tenemos que seguir mejorando y reforzando todo para que no nos conviertan y así poder mantener nuestro arco en 0. No nos gusta para nada esta situación, no estamos cómodos en el puesto de la tabla y la única forma de salir de esta situación es trabajando”.



Fue interrogado sobre si lo mejor para el equipo es enfocarse de una vez en la Copa Libertadores: “lo mejor para el Cali es ganar sin pensar por ahora en la Copa Libertadores, tenemos que concentrarnos en estos partidos que tenemos en liga, dónde hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles, porque después con la doble competencia se va a ser más difícil entre los viajes y los partidos entre semana, no podemos darnos el gusto de elegir qué partidos ganar y que no, hoy estamos en una situación donde todos son finales”.



Mencionó que la solución no se encuentra tan fácilmente para poder corregirlo: “es complejo, no es una solución que digas aquí está el problema, sino fuese fácil



resolverlo. Se nos están escapando los partidos en un mínimo detalle y creo que hemos tenido partidos buenos, pero nos hemos quedado con las manos vacías y hay que empezar a jugar pensando en conseguir el triunfo. Obviamente no nos gusta estar ahí, estamos apenados de estar así, pero la única forma de salir adelante es trabajando, agachando la cabeza y esperando que en un momento esta situación se revierta y enderezar el camino”.



Por último se le preguntó sobre el apoyo al Rafael Dudamel y que les dice de su continuidad con el equipo: “el trabajo no lo hemos podido hacer dentro de la cancha y nos duele, porque ese respaldo que hubo en rueda de prensa se tendría que ver reflejado en la cancha y con resultados, es lo que más nos duelen por todo lo que trabajamos en la semana y que no sale en el día del partido, nos duele muchísimo por nosotros mismos, por el profe y por el Deportivo Cali. Creemos que se trata a veces de hablar un poquito menos y de hacer un poquito más, sobre todo en esta situación. Con respecto al profe, no nos ha dicho nada, es su decisión, nosotros lo que tenemos que hacer es defender los colores por la institución y luego por nosotros, nos estamos jugando el prestigio de cada uno, de estar en una situación que no nos gusta y que la verdad nadie se siente cómodo con esto”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15