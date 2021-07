Alfredo Arias: Actualidad del Cali y el trabajo de los fichajes

Para Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, los cuadrangulares son una novedad, ya que desde que está al frente del conjunto verdiblanco le ha tocado partidos de ida y vuelta para acceder a octavos y cuartos de final de la Liga.



Los directivos mantuvieron en un grueso porcentaje la plantilla, con pocas bajas y apenas el ingreso de Michael Ortega y Harold Preciado, dos ex canteranos que regresaron después de militar en el balompié internacional y tienen muy satisfecho al timonel uruguayo.

Sobre el partido que abre la competencia con Santa Fe el próximo fin de semana en la capital del país, el entrenador charrúa dijo que “el sábado terminamos el último microciclo de pretemporada, estamos conforme con lo hecho, hemos tratado de aprovechar el mayor tiempo posible, se nos han ido algunos jugadores y vinieron un par, así que no hay mucho cambio, eso es bueno, me parece que es bueno tener la misma gente porque se gana tiempo, ojalá que lo hagamos bien. Nos tocó ir a Bogotá, es un equipo muy duro que en los últimos años ha llegado a las semifinales y finales, con el que la hemos tenido muy pareja”.



En cuanto al regreso de los cuadrangulares, manifestó que “los dos campeonatos que hemos jugado han sido con ‘playoffs’, es una nueva experiencia para mí, lógicamente que cuando nos han eliminado en los ‘playoffs’ hemos hecho muy bien la tarea, hemos llegado entre los primeros ocho y los primeros cuatro, pero no hemos podido sortear esa barrera y tal vez sí con los cuadrangulares”.



Añadió que “no tengo experiencia de cuadrangulares en Colombia, pero espero que nos traten mejor, para eso tenemos que transitar un campeonato y lograr el primer objetivo, en este torneo uno ha aprendido que hay dos etapas y no podemos pensar en la segunda si no logramos la primera, el primer objetivo es entrar entre los primeros ocho y después veremos cómo se desarrollan los cuadrangulares, creo que hemos hecho bien ese primer paso, pero hay que reafirmarlo”.



Acerca de la forma en que han entrado en su plan de juego Michael Ortega y Harold Preciado, dijo que “se han adaptado muy bien, más que nada porque es su casa, ellos nacieron acá con esta camiseta y les fue bien cuando la usaron, creo que seguramente los dos lo que buscan es reafirmar ese paso que tuvieron e ir por la gloria, no hay nada mejor que eso. Los he visto bien, la verdad que los dos vinieron en buena forma física, no hubo que luchar tanto para ponerlos en forma, sino que vinieron bien, sí venían de un pasaje de no jugar por un tiempo, pero eso lo van logrando con el transcurso de los partidos, han entrenado a la par de los compañeros, tuvimos un pequeño impasse en los primeros días de Ortega porque no pudo hacerlo, pero recuperó el paso y esperemos que estén los dos a la orden para poderlos alinear en el primer partido”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces