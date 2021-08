Se le volvieron a ir las luces al Cali: Mala estrategia de Arias

Hay cosas que parecen no tener explicación. Andrés Colorado hoy por hoy debe ser titular en el Deportivo Cali, pero el técnico Alfredo Arias incluyó a Carlos Robles y el equipo se resintió en su funcionamiento frente a Millonarios, que estuvo cerca de llevarse tres puntos de Palmaseca.



Aunque el equipo verdiblanco tuvo una leve reacción en el segundo tiempo, que hizo que el partido se tornara de ida y vuelta tras el apagón de 19 minutos, no supo aprovechar la expulsión del lateral izquierdo Elvis Perlaza.



El 2-2 final castigó a un cuadro capitalino que hizo lo suficiente en generación de juego, pero estuvo errático en definición, mientras que el local sigue dejando dudas en su parte táctica, comprometiendo la continuidad del entrenador uruguayo, quien por voluntad propia se alejaría del cargo.



Para FUTBOLRED, estos fueron los motivos de la igualdad entre Cali y Millonarios:



Mal planteamiento de Arias: La gran sorpresa en la formación titular del elenco vallecaucano fue la ausencia de Andrés Colorado y la presencia de Carlos Robles, un jugador que sigue sin encontrar el nivel.



Colorado no solo aporta recuperación, sino que permanentemente va al ataque, y así participó del gol de Harold Preciado, al bajarle un balón a ‘Teo’ que después quedó en los pies del delantero tumaqueño. Con él hay mayor tranquilidad y peso en el sector medular, por lo que Arias corrigió al incluirlo al minuto 27.



El costado izquierdo defensivo también perdió ante el repetitivo ataque del visitante, porque Michael Ortega no contribuía con el respaldo a Darwin Andrade y por allí los albiazules armaron la fiesta.



Pero aparte de eso se falló en centralizar el juego, chocando con los fuertes jugadores que tiene Alberto Gamero, y cuando cambió para el complemento con mayor despliegue por las bandas, su equipo fue más profundo. La verdad, el apagón de 19 minutos perjudicó más a Millonarios, que se enfrió.



Jhon Vásquez intentó en la individual y aportó el centro para el gol de Ángelo Rodríguez. Michael Ortega y Gastón Rodríguez continúan bajos de forma y en el debut de Teófilo Gutiérrez en el segundo tiempo, el jugador atlanticense participó del gol del empate.



Millonarios fue superior en el primer tiempo: No hay ninguna duda que el conjunto capitalino hizo mejor las cosas y mereció irse en ventaja con una diferencia superior, ante una defensa y sector de volantes muy erráticos. Pero la falta de eficacia castigó a los albiazules. Por lo menos tres opciones más tuvo el cuadro ‘embajador’ para aumentar la cuenta, haber asegurado el triunfo y ser líder solitario de la Liga.



Perdieron el examen en la parte posterior: Deficiente la presentación de los hombres encargados de evitar que el visitante se aproximara a predios del uruguayo Guillermo De Amores.



Jhojan Valencia convirtió autogol y luego entre Andrés Balanta y Hernán Menosse no presionaron a Ómar Bertel antes de que anotara el segundo tanto albiazul.



Malas entregas: Si algo le facilitó el accionar a Millonarios fueron las equivocaciones del Cali cuando tenía el balón y quería progresar para buscar el arco de Christian Vargas. La mayoría de las veces perdió el esférico y eso fue aprovechado por jugadores de mucha técnica como Harrison Mojica, formado en la cantera ‘azucarera’, que demostró su condición de clásico creativo.



¿Y la definición qué?: Alfredo Arias podría irse del Cali sin poder encontrar la fórmula para marcar goles. Increíblemente se pierden oportunidades por rematar desviado o tomar malas decisiones en el último cuarto de cancha. Al entrenador uruguayo tampoco le sonó la idea de sumar a Sergio ‘Checho’ Angulo como entrenador de los hombres que van al ataque y prefirió morirse con la suya.



Si se confirma la renuncia de Alfredo Arias este domingo, los directivos del Cali tendrán que acelerar para encontrar un reemplazo idóneo que sepa aprovechar el potencial de los jugadores ‘azucareros’.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces