‘Estoy contento por el debut’: Burdisso tras el empate contra Tolima

Este miércoles en la final de ida de la Superliga, dos jugadores del Deportivo Cali debutaron oficialmente con el equipo profesional, dejando muy buenas sensaciones y siendo alternativas interesantes para el técnico Rafael Dudamel. Uno de ellos es el defensor argentino Guillermo Burdisso, que luego de disputar los 90 minutos en el juego contra Tolima, compareció sobre las sensaciones de su debut.

“Me sentí muy bien, la verdad que llevo una semana entera de entrenamiento con el equipo, la idea era adaptarme lo más rápido posible a la idea del entrenador, a la filosofía del equipo y también adaptarme lo más rápido al ritmo futbolístico y al de Colombia. Hicimos un buen partido en lo colectivo y la verdad que estoy muy contento por el debut”.



Habló de como se sintió en su nueva casa: “muy contento de pisar el estadio por primera vez, la verdad es una gran afición, se sintió todo el partido y eso hace que el equipo siempre piense en ir por más en buscar el resultado… estoy tratando de acoplarme a todo lo nuevo que es para mí, más allá que tengo experiencia siempre los cambios y las adaptaciones a veces cuesta un poco, trato de que se sufra lo menos posible o que no se noten. Espero rendirle al equipo y al grupo en sí, poder ayudar a los más chicos, hay mucha gente joven con muchas habilidades, muy buen físico, entonces desde mi experiencia poder ayudarlos en el día a día es muy importante”.



Al final defensor explicó la jugada del empate: “me queda una buena sensación de adentro, por lo menos se sintió que en todo momento, estábamos metidos en el partido, en busca del resultado, creo que fue una llegada que tuvieron y un poco de mala fortuna con rebote, pero luego las veces que pudimos dominamos el partido, la situaciones y cuando no tuvimos el balón, tratamos de estar cortos y que el equipo rival no nos domine detrás de nuestros delanteros”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15