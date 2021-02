Cali perdería a su capitán para los tres próximos juegos de Liga

Antes de realizar un cobro y después de haber participado en el gol de Agustín Palavecino con el que Deportivo Cali derrotó 0-1 el martes a Boyacá Chicó en la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2021, el lateral derecho y capitán Juan Camilo Angulo salió lesionado a los 28 minutos del segundo tiempo en Tunja.



La razón, una distensión muscular que amerita imágenes diagnósticas para determinar su incapacidad final y el procedimiento a seguir.



Gustavo Portela, jefe del Departamento Médico del club, le dijo a FUTBOLRED que “Juan Camilo Angulo tuvo una distensión muscular en la parte posterior del muslo derecho, clínicamente es una lesión de distensión que vamos a clasificar con las imágenes diagnósticas”.



Esa situación podría dejar al defensor por fuera de los tres próximos partidos ante Patriotas, Águilas Doradas y Junior. Mientras tanto, sería reemplazado por el caucano Harold Gómez. No hay duda que su presencia en la cancha es muy importante para iniciar acciones ofensivas, sobre todo por la buena dupla que ha hecho en asociación por la derecha con Jhon Vásquez.



Aunque se había especulado que el zaguero Jorge Arias fue reemplazado en el entretiempo por Eduard Caicedo a raíz de un golpe, el galeno señaló que no tiene nada. Esto ratifica que el técnico Alfredo Arias está decidido a no mantener en el campo a jugadores que han sido amonestados, ya que en la campaña pasada sufrió demasiado con las expulsiones.



Cali acumula 10 puntos y es líder solitario de la Liga después de la derrota 1-0 del Junior ante Equidad. Este sábado debe regresar a la capital boyacense para cumplir al día siguiente con su encuentro ante Patriotas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces