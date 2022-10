Pinto confía en progreso del Cali: 'mostró semblante de equipo grande'

En la tarde de este sábado, Deportivo Cali sufrió su primera derrota bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico, dirigido por el entrenador Jorge Luis Pinto, cayendo de visitante 1-0 contra Independiente Santa Fe, por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá.

Luego de terminar el partido, el técnico santandereano habló de la propuesta de su equipo: “la expresión futbolística que dio el Cali aquí en Bogotá me gustó, un equipo colectivo, táctico, un grupo que buscó el partido, pero desafortunadamente recibimos ese gol, que diría que fue lo único malo hoy del partido, porque del resto hubo cosas muy buenas”.



Complementó: “el Cali mostró nuevamente ese semblante de un equipo grande, que viene a la capital a proponer y buscar. Tuvo ese defecto, pero hubo cosas buenas. Enfrentamos a un equipo que no es fácil, tenía un partido definitivo para su clasificación y por lo tanto, nos lo iba a hacer difícil. Pero me voy contento con la producción de todos los jugadores”.



Le gustaron algunos aspectos que mostró el grupo: “me voy contento por la producción de todos los jugadores, hubo cosas muy buenas. El segundo tiempo especialmente me encantó, metimos a Santa Fe casi en un arco, lo presionamos en su campo. En fin, muchas cosas buenas que me alegran por los muchachos, que han venido trabajando conmigo y este grupo tiene que progresar más”.



Sobre la escogencia de nómina para el primer tiempo, dijo que “me parece que regulamos, sé qué jugadores están dispuestos muy bien para la altura y quien no. He dirigido al menos 450 partidos aquí en Bogotá con los de aquí y los de afuera; se cómo es la altura y siento que hoy hice una gran explotación del jugador en la altura, sin perder rendimiento, productividad y funcionalidad de juego”.



Resaltó lo hecho en la parte complementaria: “en el primer tiempo lógico, Santa Fe jugó a toda. Los errores de algún manejo del contraataque en dos o tres acciones, eso dificulta un poco, pero siento que tuvimos mucha posesión, jugamos en campo contrario casi todo el segundo tiempo. Eso nos da tranquilidad de lo que venimos haciendo, este equipo está progresando y lo hará mucho más”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred - Cali

En Twitter: @AriasJuan_15