Deportivo Cali sufre la falta de un creativo: ahora es más notable

Alfredo Arias sabía que la salida de Agustín Palavecino hacia River Plate le iba a dejar un espacio difícil de llenar. Pidió un reemplazo, pero las debilitadas arcas del Deportivo Cali no dan para traer a alguien más, según lo confesó el propio presidente de la institución, Marco Caicedo.

El actual líder de la Liga BetPlay había sacado una diferencia importante en las primeras 7 fechas y a pesar de que acumula tres empates consecutivos, se mantiene solitario en punta, pero ahora se le acercaron Tolima (a 2 puntos), Santa Fe y Equidad (a 4).



Sus 22 unidades de 30 posibles, que le entregan un rendimiento del 73.3%, muestran que con tres triunfos estará del otro lado, mejorando la campaña que llevaba a esta altura del 2020, cuando dividió honores en gran cantidad de partidos.



Desde la llegada del timonel uruguayo el trabajo de los extremos ha sido fundamental en el funcionamiento verdiblanco, ya que a través de ellos soporta el desequilibrio sobre las defensas rivales, pero también requiere de un armador, que en el caso de Palavecino también aportaba sacrificio y goles.



La propuesta de atacar constantemente se mantiene, aunque últimamente se nota la ausencia de un jugador que haga la pausa y distribuya juego cuando se requiera, porque en ocasiones el conjunto se ve aparatoso y choca, más en las últimas contiendas, en las que Ángelo Rodríguez y Marco Pérez han aparecido juntos desde el primer minuto.



Cali recibió de nuevo la inyección del volante Andrés Colorado, autor del gol el domingo pasado ante Santa Fe, y quien va camino a recuperar su puesto en el onceno inicialista, pero es un hombre de otras características. Por ello, la expectativa está en el debut del también argentino Franco Nicolás Torres, de 24 años, quien no ha podido hacer su primera presentación al lesionarse días después de su llegada a la capital vallecaucana.



Ido Palavecino la misión se la han encomendado a dos canteranos: Andrés Arroyo y Kevin Velasco, por momentos uno o en otras los dos como titulares, pero es inocultable que están lejos de dar la seguridad que ya están listos para darle tranquilidad a su afición.



Cali igualó 1-1 con Medellín en el Atanasio Girardot, el mismo resultado que obtuvo ante Alianza Petrolera y Santa Fe en Palmaseca. De ellos, mereció ganar en Medellín, superior al ‘Poderoso’, además afectado por un penalti que no le dieron por falta de Andrés Cadavid, pero Alianza y Santa Fe dejaron en evidencia que falta ese cerebro que organice la ideas en la mitad del campo y que sus atacantes tengan mayor tranquilidad y eficacia para concretar.



El cuadro ‘cardenal’ cumplió una notable actuación, puso condiciones y estuvo arriba en el marcador durante 50 minutos gracias a su posesión, ambición y solidez colectiva. Ese es un rival que también tiene aspiraciones de título y como tal Cali debe aprender de la experiencia vivida.



Once Caldas, equipo que no anda bien, será su próximo rival el sábado 6 de marzo y la oportunidad de ajustar detalles de cara a instancias definitivas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces