Acevedo mantiene la ilusión de salvar el semestre con la Libertadores

Deportivo Cali sufrió una difícil derrota en la tarde del domingo, cayendo 3-0 contra Patriotas de Boyacá por la fecha 20 de la Liga I-2022, en el estadio La Independencia de Tunja.



Ahora el equipo quiere pasar la página y pensar de fondo en los dos juegos restantes de la Copa Libertadores, como lo comentó el guardameta Humberto Acevedo.

“Debemos seguir mejorando y trabajando, porque la verdad no estuvimos a la altura de lo que es el Deportivo Cali, nos toca mejorar mucho y enfocarnos ahora en la Copa Libertadores, sabemos que para salvar este semestre tenemos que clasificar a la segunda fase, no hay otra forma o manera y en eso estamos enfocados desde que se terminó el partido y seguros de que vamos a pasar a la segunda fase”.



Habló del rendimiento que se tuvo en la liga y en Tunja: “es muy pobre el rendimiento del 30% en la liga a pesar de que teníamos la copa, pero los que hemos jugado los últimos partidos sabemos que podemos dar un poquito más, que no importa quien juegue, todos los que salgan deben respetar la camiseta y esa la idea de todos nosotros”



Agregó: “se dio el resultado por jugadas fortuitas del juego que suelen pasar por el tema de la altura, al igual no vamos a sacar excusas, Patriotas fue justo merecedor del triunfo por un amplio resultado, nos duele como no tienen idea, pero no queda más que seguir porque esto es fútbol”.



Sueñan con avanzar a la siguiente fase de la Libertadores: “estamos tristes, seguramente dentro de 15 días nos estaremos abrazando en Buenos Aires, diciendo que hace cuatro años un equipo colombiano no pasaba de la segunda fase de Libertadores y Deportivo Cali en 2022 será no solo un ejemplo para nosotros sino para el fútbol colombiano, que tanto lo necesita y creo que todos los equipos del país también deben darse cuenta que estamos representando a Colombia. Con esa jerarquía e idea estoy seguro que en 15 días vamos a estar abrazándonos y este momento feo en la liga, en copa vamos a estar felices y alegres por poder terminar el semestre de la mejora manera”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15