Las razones de la molestia de Alfredo Arias luego del empate con Pasto

El técnico uruguayo Alfredo Arias ha sido cordial con la crónica deportiva de Cali. Es más, cada semana sale dos veces junto a uno de sus jugadores para entregar conceptos antes y después de los partidos de su equipo.



No obstante, luego del juego en Pasto se incomodó por las preguntas de los periodistas que le indagaban de las deficiencias que había tenido el Deportivo Cali, que aunque dominó el primer tiempo, en la etapa complementaria le permitió al cuadro ‘volcánico’ reaccionar y conseguir el empate 1-1.

Sobre lo que fue el desarrollo del compromiso, señaló que “esta plaza le ha costado mucho a otros, en el primer tiempo liquidan partidos, esta vez fue diferente, mérito de mis jugadores, la valentía, la presión en campo rival. Enfrentamos a un equipo de muy buenos números que crece mucho de local. Quisimos plantearle un partido al revés a lo que enfrentan, presionando y a partir de eso buscar la ventaja, nos llegó en el segundo tiempo, pero no supimos mantenerla. El rival también juega, pero creo que el resultado está bien. La función del mediocampo era poder presionar la salida de Pasto. Lo conseguimos, creo que jugamos un buen primer tiempo, sin embargo, en el segundo con las piernas cansadas y la presión del rival se complicó un poco, pero fue un buen partido”.



Acerca de lo que significó el punto conseguido, del que muchos consideran que debieron ser tres, expresó: “Veremos al final del campeonato si perdimos 2 puntos o ganamos 1. No creo que los hayamos perdido, sino que los dividimos”.



Pero sus gestos empezaron a cambiar a partir de las preguntas posteriores, pese a que tenía puesta una mascarilla negra. De los aspectos que fallaron en el momento de llegar al área de Diego Martínez, señaló: “Me gusta mirar lo que tiene y no lo que le falta, eso lo hablo con mis jugadores”.



Y la que todos tenían en mente, porque con su ingreso regularmente se ve un Cali más frontal, la ausencia de Jhon Vásquez y Carlos Lizarazo en el onceno titular, a lo que Arias, con evidentemente molestia, respondió para luego pararse de la silla: “Estamos invictos hace 15 partidos, venimos a una plaza donde arrollan a los rivales y todas las preguntas son sobre lo que faltó y por qué esto o lo otro. No contesto más”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces