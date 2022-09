Fernando Jaramillo desvela castigo que proponen para hinchas del Cali

Se viene una drástica sanción para el Cortuluá, la plaza Doce de Octubre que no debe permitir que los hinchas visitantes o locales invadan el terreno de juego en ningún momento del partido, y claramente, penalizar a los seguidores del Deportivo Cali, quienes se tomaron el recinto deportivo en un momento de desesperación.

Las directivas del Cali dejaron que las llamas se prendieran aún más con la decisión de mantener a Mayer Candelo por una fecha más. La prueba que tuvo el estratega caleño no fue como se esperaba. Claro, él quería salvarse, pero no pudo en un partido caliente desde el vamos que tuvo a Ángelo Rodríguez como goleador en el primer tiempo, infortunadamente el gol no valió.



Lo siguiente, fue lo peor. Cortuluá se fue adelante en el marcador con Wilder Guisao, y en el complemento, Féiver Mercado anotó un segundo tanto desde el manchón penal. En ese momento, los ánimos de la afición del Deportivo Cali llegaron a sus límites, y causaron uno de los días violentos en el Fútbol Profesional Colombiano por la invasión de los hinchas al terreno de juego para agredir a Teófilo Gutiérrez y Mayer Candelo específicamente, y otros jugadores que terminaron sin ropa.



Sin duda alguna, y a falta de confirmación por parte de la Dimayor, se esperan sanciones drásticas para todos los actores involucrados. Es por eso, que Fernando Jaramillo y el ente que reglamente el fútbol profesional colombiano está agilizando en busca de descifrar quienes fueron los hinchas del Cali que invadieron la cancha en una tarde para el olvido.



Y es que, Fernando Jaramillo tendría propuestas ya establecidas para sancionar fuertemente a esos hinchas del Deportivo Cali. En diálogo con RCN Mundo, el presidente de la Dimayor dijo que están trabajando para judicializar a dichos aficionados. Lo que se espera, es que les cierren el ingreso a los estadios a estos involucrados en los desmanes.



Jaramillo mantuvo, “eso desde ningún punto de vista se va a justificar. Tenemos que trabajar con las autoridades para que estas personas sean judicializadas por agresiones y de alguna manera tengan un castigo ejemplar, para que no puedan volver a ingresar a un estadio. Hay que identificarlas plenamente”. Sumado a ello, mantuvo que estos hechos lo único que lograrán será expandir la crisis del club, “esto va a agudizar un problema grande que tiene el club en este momento, porque seguramente tiene consecuencias desde el punto de vista disciplinario”.



Por último, dijo que se necesitan más cámaras de seguridad para trabajar en el bienestar de todos los actores en un recinto deportivo. Y también, “estas imágenes no solo le hacen daño al Cali sino a todo el fútbol profesional. Se necesita trabajar mancomunadamente con los dueños de los clubes y los estadios, para brindar la seguridad que necesitan los hinchas que sí acuden de manera pacífica al estadio a disfrutar del fútbol”.