'Ser un equipo intenso resultó clave para ganar': Rafael Dudamel

Deportivo Cali pasó dificultades este sábado en el primer tiempo frente al Pereira, pero en el periodo complementario encontró los espacios para convertir los goles que le dieron la victoria 2-1 en Palmaseca, en el comienzo del cuadrangular A de la Liga Betplay II-2021.



La expulsión de Carlos Ramírez fue bien aprovechada por el cuadro 'azucarero' para marcar los tantos que no pudo conseguir en el periodo inicial por el buen trabajo de la zaga matecaña.

Terminado el encuentro, el técnico Rafael Dudamel dio sus opiniones sobre la importante victoria que lo dejó líder luego del empate 1-1 entre Nacional y Junior en Medellín.



Dudamel expresó: "Desde lo estratégico quedo muy satisfecho con la forma en la que desarrollamos el juego, porque teníamos que sumarle mucho juego a la intensidad y a la concentración. Debíamos estar muy concentrados en las transiciones ataque-defensa porque nosotros proponíamos y ellos esperaban. Las cosas se hicieron bien y quedo complacido por el entendimiento táctico".



El timonel verdiblanco dijo sobre los tres delanteros que utilizó en el primer tiempo y que demoró en acomodarse en el terreno: "Harold es un jugador muy completo, en el frente de ataque tenemos futbolistas muy completos y ahí buscamos tener a los hombres de más jerarquía para estas finales. Ganar era muy importante para iniciar bien".



Sobre el Pereira y lo que hizo su equipo sostuvo que "ser un equipo intenso y la manera en la que respetamos al rival ha sido clave para ganar el partido, reconociendo las virtudes de un rival finalista de Copa BetPlay que clasificó en una muy buena posición y mostró que sigue siendo ambicioso y competitivo".



También aceptó que le hubiera gustado terminar sin gol en contra: "Haber recibido un gol para el 2-1 no significa que no hayamos podido cerrar el partido, no lo sufrimos. Hubiese sido ideal ganarlo con el cero en nuestro arco. Valoramos más por 3 puntos".



Cali visitará a Junior este miércoles 1,de diciembre y buscará un nuevo triunfo que lo mantenga primero en su llave.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces