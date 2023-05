Pinto analizó el clásico caleño: 'No nos vamos a quedar llorando'

El técnico del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, habló tras la derrota frente al América en el clásico caleño y lamentó que no pudieran convertir más goles. Lo que sí dejó claro es que salió satisfecho con su equipo, más allá de las equivocaciones.



Pinto felicitó al América, habló de lo que sigue para el Cali y aseguró que la institución sí prestará jugadores a la Selección Colombia para el Mundial Sub-20.

Análisis del partido: "América ganó bien por lo que hizo los goles. Ustedes vieron el fútbol del Deportivo Cali y nos descuidamos en cuatro minutos, y nos hicieron dos goles, nos descuidamos en el segundo tiempo cuando estábamos cerca del 3-3, y nos hicieron los goles. El fútbol es de instantes y América lo aprovechó bien. El fútbol que mostró el Cali fue bueno pero eso no tiene validez sin goles".



Lo que buscó con los cambios: "Lo de Kevin (Salazar) se dio porque Fabry no podía continuar por una contractura y lo de Gustavo Ramírez porque es un delantero, yo lo mandé de mediapunta y tuvo muy buenas opciones de gol. Entró bien al partido y en estamos contentos, pero desgraciadamente no concretó. Siento que maniobré bien el partido. Encontramos fútbol pero fallamos en las bolas directas. Con este resultado queda felicitar al América".



Las cuentas del Deportivo Cali: "Tenemos un compromiso de buscar puntos y llegar hasta donde podamos. No se nos ha pasado por la cabeza rotar jugadores. Vamos a competir y al menos yo tengo eso en la mente. Vamos a darle importancia también a la Copa (Betplay) que es otra alternativa. No nos vamos a quedar enterrados ni llorando este partido, vamos a corregir cosas y hablaré con algunos jugadores sobre su rendimiento. Terminarémos con toda la fuerza el torneo".



Posibilidad de prestar jugadores del Cali al Mundial Sub-20: "Por supuesto que le vamos a prestar jugadores del Cali a la Selección Colombia. Se tienen 12 o 15 jugadores Sub-20 en la nómina profesional y les vamos a colaborar".