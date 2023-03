Pinto habló del Cali: 'El día que decida me voy porque yo quiero'

Jorge Luis Pinto regresará a Cali con una dura derrota a manos de Santa Fe, goleada 3-0 de la que tendrá que reponerse pensando en el clásico del fin de semana. El azucarero es colero de la Liga Betplay I-2023 con 7 puntos en nueve fechas y el descenso ya preocupa en la institución.



Después del partido, el técnico acudió a la charla con los medios en compañía del jugador Kevin Riascos. Pinto se dejó ver muy golpeado por el momento que vive el equipo pero no se rinde. Desde ya dijo estar mentalizado en frenar al América de Cali en el clásico y poder tomarse un nuevo aire. "Seguimos adelante", aseguró.

Análisis del partido: "Tuvimos algunas opciones, manejamos la pelota y buscamos el arco contrario, tal vez en el último cuarto nos cuesta. Santa Fe no es que se haya colmado de acciones de ataque, dos penaltis y en el primer tiempo llegaron solo una vez. A nosotros nos falta mejorar y trabajar mucho, el equipo sale jugando y presiona, pero en el último cuarto no es claro".



La propuesta del Cali: "En eso estamos... en proponer, en no meternos atrás a defendernos y buscar el arco contrario, pero no se nos da, el arco está cerrado y de pronto no tenemos la claridad suficiente. Los tres goles fueron descuidos y estamos tristes, estamos golpeados, lo sentimos por la hinchada, los directivos".



¿Le preocupa su futuro? "De la continuidad pregúntele a los directivos, el día que yo decida me voy porque yo quiero, se lo he dicho al Presidente, que no se preocupe por mí".



Se viene el clásico contra inspirado América: "El clásico vamos a pensarlo con toda la atención y el análisis, es un partido de vida o muerte para todos nosotros, desde el técnico hasta los jugadores. Estoy seguro que este grupo siente la camiseta y se ha venido trabajando, porque eso es lo que me pregunto yo. Hay descuidos y nos han costado los partidos. Uno puede jugar muy bien pero un descuido desbarata todo".



¿En qué debe trabajar Deportivo Cali? "Puede ser atención y concentración, confianza, a veces es nerviosismo o imprecisiones. Eso lo venimos trabajando, pero en el partido nos complicamos, es inentandible. No tengo cómo decirle pasa esto, si lo tuviera ya lo habríamos corregido. Siempre se dialoga sobre esos temas de confianza, de tranquilidad y seguridad, todo se toca con los jugadores en grupo y se habla con los más inexpertos. La palabra necesaria es concentración. Seguimos adelante, vamos a ver qué pasa".