Así mantuvo Deportivo Cali su invicto de Liga frente al Pasto

Deportivo Cali consiguió un empate importante 1-1 este sábado en el Estadio Libertad frente al colíder de la Liga 2020, Deportivo Pasto, con aspectos diferentes que no venía mostrando en la reanudación del certamen.



Quedó claro que jugadores como Agustín Palavecino y Jhon Vásquez son fundamentales en el planteamiento de Alfredo Arias. Pasto llegó al primer lugar de la tabla con 25 unidades y el Cali sigue quinto, con 21.





Aquí están los principales aspectos de la presentación verdiblanca:



La seguridad de David González: El arquero antioqueño había sido el responsable de que el arco verdiblanco se mantuviera en cero hasta el empate de Jeison Medina, con agilidad y reflejos cuando Pasto intentó en los remates y tiros de costado. Lamentablemente, la defensa no lo respaldó para evitar la caída de su valla en la aparición de Medina.



Cambio de módulo: Nunca lo había hecho, pero en esta ocasión para comenzar el partido Cali implementó tres volantes de marca, un creativo, un extremo y un delantero, dejando por fuera a Jhon Vásquez, que había sido un jugador desequilibrante por la derecha en otros compromisos.



Esta estrategia tuvo un buen resultado defensivamente porque maniató al local, pero le restó generación e ideas en la mitad de la cancha.



Sin salida por los laterales: El hecho de que sus dos titulares no estuvieran en el partido obligó a que el volante Juan Daniel Roa fue improvisado por la derecha y Harold Gómez por la izquierda, lo que le quitó al cuadro ‘azucarero’ la posibilidad de mandarlos al ataque para ganar en los duelos por los costados.



Nada que se le prende la luz a Ángelo Rodríguez: El técnico Alfredo Arias ha depositado toda su confianza en el delantero sanandresano, pero hasta ahora no le ha respondido. Vale decir que el único gol que ha marcado con el club fue el 26 de febrero de este año ante River Plate, en Paraguay, en el 1-3 por Copa Suramericana, pero en Liga sigue en blanco.



La entrada de Jhon Vásquez fue clave: Sorprende que el extremo cartagenero no haya sido titular, por lo que representa con su movilidad. Una salida rápida suya por la izquierda permitió con un centro que Palavecino anotara el gol de la ventaja parcial del equipo vallecaucano.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces