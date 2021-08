'Hicimos cambios muy arriesgados, pero era necesario': Alfredo Arias

Deportivo Cali ascendió al décimo lugar de la Liga BetPlay II-2021 después de ganarle 2-3 a Alianza Petrolera en Barrancabermeja y Alfredo Arias no solo tuvo un respiro, sino que en la rueda de prensa valoró la capacidad futbolística del equipo santandereano, al que calificó como uno de los que mejor juega con pelota en Colombia. De igual forma, destacó la entrega de sus jugadores y el revulsivo que le entregaron quienes entraron en el segundo tiempo.

El entrenador verdiblanco hizo su balance del encuentro: “Un partido muy importante, mucho morbo atrás, significaba muchas cosas de continuidad o no continuidad de nosotros, que por el costado influye en el juego y en el ritmo del equipo, más que cuando un equipo se entrega a muerte por la camiseta y por el trabajo que se hace en la semana y estoy agradecido enormemente. También enfrentamos a un muy buen rival, lo sabía antes y acá lo comprobé in situ, me atrevo a decir que es de los mejores equipos que juega al fútbol con pelota; felicito a su técnico y a sus jugadores por la valentía de querer jugar continuamente bien. Nosotros hoy tuvimos que sacar un plus de estado anímico, hicimos unos cambios que lógicamente eran arriesgados, pero dieron resultado. Todo el mérito para los jugadores, como siempre”.



Al margen de la victoria, sobre las dificultades presentadas en defensa, dijo que: “es muy buen equipo Alianza, juega muy bien, no es casualidad la campaña que viene haciendo, nosotros estamos pagando un poquito entre el nerviosismo de la situación que estamos viviendo más improvisación que tenemos que hacer no hay duda que lo estamos pagando. Estoy muy agradecido con los jugadores que se han entregado a su camiseta y su club, más allá de críticas y gritos. Cuando debutamos contra Bucaramanga acá en Barrancabermeja me habían dicho que habíamos ganado pocas veces, creo que ahora con Alianza iban 9 partidos en esta cancha y tampoco había ganado Cali, ojalá partamos la historia, un jugador dijo en el vestuario ‘vamos a partir la historia’. Ojalá sea así”.



En cuanto a la mejoría del elenco ‘azucarero’ en el segundo tiempo, señaló: “No juego directo totalmente, pero sí planteamos que como Alianza presionaba muy bien teníamos y una vez que quitaba nos iba a atacar, lo habíamos visto en el análisis que hicimos, teníamos que saltear un poquito esa línea de presión y en encontrar a Ángelo y a Preciado, creo que en el primer tiempo varias jugadas las pudimos concretar, incluso cometieron faltas que después vinieron en gol. Pero sin duda prefiero lo otro, lo del segundo tiempo. Lógicamente que los jugadores a veces hacen a una forma u otra, las características de los jugadores son fundamentales en esto y ‘Teo’ nos vuelve a dar la tranquilidad para jugar en un equipo de muchachos muy jóvenes en algunas posiciones y que estas situaciones de estrés continuos los presiona. ‘Teo’ entró a organizar, hicimos cambios muy arriesgados, pero era lo necesario, teníamos que ir por el partido, mérito absoluto de mis jugadores que hicieron un esfuerzo muy grande, después con un hombre menos. Todos hicieron un esfuerzo para sacar este resultado, también el mérito es que jugamos contra un muy buen equipo”.



Arias añadió que efectivamente Alianza cambió después de que Julián Guevara recibiera la tarjeta roja: “El equipo tuvo otra cara, pero hay que entender el contexto del partido, un equipo de ellos que ya había hecho el trabajo, quedó con un menos y lógicamente se tuvo que echar atrás. Nosotros pudimos plantear otro tipo de partido y arriesgar más, quedarnos con muy pocos jugadores de contención, después cuando expulsaron a Preciado se complicó, porque no teníamos jugadores para contener, eso tuvieron que hacerlo los delanteros. Si hubiésemos perdido, seguramente ahora no estaría hablando acá”.



Mientras alista el próximo juego de Liga ante Junior el domingo 29 de agosto (4:00 p.m.) en Palmaseca, también tendrá que pensar en el duelo de ida de octavos de final de la Copa BetPlay, el miércoles 25 (8:05 p.m.) frente al DIM.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces