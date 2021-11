Cali goleó al Huila y quedó más cerca de los cuadrangulares en Liga

Con mucha comodidad, Deportivo Cali goleó 0-5 a una formación mixta del Atlético Huila este lunes festivo en Neiva y ascendió a la sexta posición de la Liga BetPlay II-2021 con 27 puntos, lo que lo deja más cerca de los cuadrangulares.

Andrés Colorado se devoró la cancha en el primer tiempo y fue el artífice de la inmensa superioridad del cuadro visitante no solo en la recuperación sino en la parte ofensiva con dos goles y hasta pasador, como ocurrió en el cuarto tanto. Sin embargo, esa diferencia entre ambos equipos no se reflejó en un marcador más abultado.



Fue prácticamente un entrenamiento más del cuadro ‘azucarero’, al punto que su arquero, Guillermo De Amores, no apareció en la primera media hora del partido y en largos pasajes del encuentro. La eliminación y descenso prematuros del cuadro opita provocaron que Carlos Abella asumiera el manejo del plantel y apostara por muchos juveniles que serán los protagonistas el próximo año en segunda división.



El conjunto verdiblanco salió dispuesto a asegurar el triunfo desde el comienzo, adelantando sus líneas y presionando alto al local. No hay duda que la presencia de Rafael Dudamel ha resultado clave para elevar la parte mental y futbolística del elenco vallecaucano, que con 4 puntos más podría asegurarse en la próxima ronda.



Cali se puso en ventaja al minuto 9, Ángelo Rodríguez la luchó, vino el remate de Jorge Marsiglia que devolvió al frente el arquero Giovanni Banguera y Andrés Colorado recogió el rebote para convertir con pierna derecha el 0-1.



A los 12, otra excelente jugada colectiva luego de la recuperación de Colorado sobre Kevin Palacios, el balón le quedó a Kevin Velasco, lo sirvió a Ángelo y el sanandresano metió el centro al segundo palo, Leonardo Escorcia no pudo rechazar y Teófilo Gutiérrez tocó el esférico con la zurda para el 0-2.



El ‘rubio’ Jhon Vásquez probó con un disparo que se fue desviado a los 30. El juvenil Ronaldo Royero se atrevió a los 34, aunque tocó de zurda sin potencia.



A los 43, Ángelo apareció por la izquierda tras llegar desde la mitad, pero Vásquez le reclamó que le negó el balón. Pero Colorado recibió un servicio de Vásquez de cabeza tras un tiro de esquina desde la izquierda y apenas lo empujó para el 0-3 a los 44.



Jhon, pasado de revoluciones, también probó con un derechazo, pero Banguera controló el disparo. Cuando aceleraba, Cali tenía todo para aumentar la cuenta frente a un rival que tenía muy poco para responderle.



Ángelo tuvo la opción de anotar el tercero a los 36, pero el arquero Banguera alcanzó a bloquearlo.



En la apertura del segundo tiempo entraron Brayan Moreno por John Émerson Córdoba en el local y José Caldera por Juan Esteban Franco en el onceno verdiblanco.



A los 3 minutos, luego de un nuevo error en la salida del Huila, Velasco ganó el balón a Palacios y lo cedió a Ángelo, quien no pudo concretar.



Huila provocó el segundo remate al pórtico a los 8 minutos con un potente zurdazo de Nelson Deossa, aunque el esférico se fue cerca del poste derecho.



Jhojan Valencia vio la tarjeta amarilla a los 10 minutos por falta a Amaya en mitad de cancha. Brayan Moreno también fue amonestado a los 11.



De Amores reaccionó bien a un tiro libre frontal de Escorcia a los 17, cuando quedó el rebote sin que nadie entrara a rematar.



Michael Ortega y Harold Preciado ingresaron por Jhojan Valencia –ya estaba amonestado–, y Jhon Vásquez a los 18. Preciado y Faber Gil recibieron amarillas a los 22.



Rodríguez le cometió una violenta falta a Andrés Amaya en mitad de cancha y se salvó de la roja a los 24. No había ninguna necesidad, porque estaban en un sector sin compromiso y con un triunfo inobjetable en el bolsillo.



Sobre los 29, Daniel Luna reemplazó a Teófilo Gutiérrez en el Cali. Un minuto después, Ángelo recibió un pase milimétrico de Colorado, superó la marcación y con zurda superó la resistencia de Banguera para el 0-4.



Royero, otro de los canteranos que mostró sus habilidades, estuvo cerca de marcar el descuento con una pelota que pasó silbando el poste izquierdo, a los 36.



Luna se perdió una buena opción ante Banguera, pero el rebote le quedó en su pierna zurda para habilitar atrás a Preciado, quien con borde interno decretó el 0-5 a los 38, que significa una buena diferencia de gol en la tabla (+6).



Deossa y Royero provocaron algunas escaramuzas y así provocaron varias amarillas, la última de Jorge Marsiglia a los 46. Así, sin mucho esfuerzo, los tres puntos se vinieron para la capital vallecaucana para completar tres victorias consecutivas que vuelven a ilusionar a la afición ‘azucarera’.



En la fecha 18, Cali recibirá al Quindío el domingo 7 de noviembre (8:10 p.m.), en tanto que Huila visitará a Alianza Petrolera el sábado 6 (3:45 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces