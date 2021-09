Dudamel se estrena con Cali en el clásico contra América en Palmaseca

El debut de Rafael Dudamel en el banquillo del Deportivo Cali es la principal motivación del cuadro verdiblanco este sábado (6:05 p.m.) cuando recibe al América en el clásico vallecaucano de la novena fecha de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2021.



Ubicado en el puesto 13 del certamen con 9 puntos, a 4 del octavo lugar, el elenco ‘azucarero’ no tiene otro camino que conseguir un triunfo en el certamen, ya que en lo que va del campeonato no ha podido entrar entre los ocho.



Vienen de empatar 2-2 en la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, en un encuentro de múltiples opciones para ambos, pero con desorden y falta de eficacia, por lo cual se espera una mejor presentación ante cerca de 15.000 espectadores que han consumido las entradas durante los últimos días.



Aunque no ha tenido tiempo de trabajar con Dudamel, la presencia del entrenador ‘patriota’ motiva al conjunto local para buscar un triunfo ante su eterno rival y quedar más cerca de ingresar al listado cuando la competencia se aproxima a la mitad de su programación.



El volante Michael Ortega y el delantero Harold Preciado, este último por estar en recuperación, no fueron convocados para el clásico, pero en cambio sí aparecen Teófilo Gutiérrez, Gastón Rodríguez, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez para encabezar la ofensiva.



No hay duda que con estos nombres Cali debería estar mejor ubicado, pero su falta de continuidad en la definición y los problemas ofensivos lo han perjudicado.



‘Teo’ Gutiérrez le ha dado otra dinámica en generación de juego y la idea es aprovechar su experiencia en este difícil compromiso.



Datos en el previo



Deportivo Cali aún no conoce la victoria como local en la Liga BetPlay II-2021 tras cuatro encuentros en casa (3 empates, 1 derrota). El conjunto verdiblanco no sufría una racha así desde las primeras cuatro jornadas del Apertura 2014 (1 empate, 3 derrotas).



Deportivo Cali es el equipo que más veces ha anotado durante el primer cuarto de hora de partidos en este segundo semestre (3), pero también es el que más veces ha recibido gol tanto en este tramo del encuentro (3)como en el primer tiempo (8).



Alineación probable



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Gastón Rodríguez, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali).



Hora: 6:05 p.m.



TV: Win Sports +.



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces