Cali mejoró, pero sigue cayendo: así se vio en Superliga contra Tolima

Este miércoles, Deportes Tolima y Deportivo Cali disputaron un gran partido final de Superliga, que culminó con la consecución del primer título de este torneo para el conjunto tolimense con resultado de 1-0 (2-1 en el global), en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con anotación de Michael Rangel en el segundo tiempo.



Para FUTBOLRED este es el análisis y los puntos claves de la definición de la Superliga 2022.



El primer tiempo inició con un gran nivel por parte de ambos equipos que buscaron las opciones y aprovechaban las virtudes ofensivas. A pesar de que el Cali fue el que tomó la batuta del partido en los primeros minutos, Tolima fue aumentando su nivel teniendo la posesión del esférico, pero con remates desviados; caso contrario de los vallecaucanos que no tuvieron mucho el balón y al final lograron tener oportunidades entre los tres palos que controló sin inconveniente el guardameta William Cuesta.



Para el segundo tiempo, el ritmo se mantuvo en ambos equipos y Tolima concretó en una jugada de pelota quieta que cobró el peruano Raziel García y de cabeza, anticipándose a su defensor, Michael Rangel marcó el 1-0 al minuto 54.



El Cali de reaccionó de inmediato y generó varias llegadas muy claras para empatar el juego, pero como ha sido costumbre esta temporada, el gol no se le da con facilidad, en el cual en 10 juegos este 2022, solo han marcado 4 anotaciones, 2 de ellas desde el punto penal. Siendo un déficit muy marcado donde los atacantes no siempre llegan con claridad al arco contrario y en lo poco que llegan, no aprovechan las oportunidades.



La visita con el trascurrir del segundo tiempo se fue quedando sin energía y no se volvieron producir jugadas ofensivas, los cambios no llegaron a tiempo y Tolima tuvo para marcar uno o dos goles más, pero también carecieron de definición. En los últimos 15 minutos Dudamel realizó los cambios, pero no surgieron efecto, por lo que Tolima pudo controlar el partido con bastante tranquilidad y alejando el balón de su propia área, con el que después de 95 minutos, gritaron campeones por primera vez en condición de local.



A pesar de perder el título de Superliga, hasta el minuto 65 fue uno de los mejores partidos del Cali en la temporada, que comparación de otras presentaciones, tuvieron una buena actitud para buscar el objetivo y secuencias colectivas, que si lo traslada a la liga, podrá empezar a sumar los puntos que necesita para salir del fondo de la tabla.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15