Cali no puede caer más bajo: poca defensa y ataque lo entierran

Deportivo Cali sigue cayendo en la Liga BetPlay 2023-I y tras la derrota contra Medellín 3-0 por la fecha 13 en el estadio Atanasio Girardot, el club que dirige Jorge Luis Pinto no endereza el camino y el descenso está cada vez más cerca.

En el partido contra Medellín, Cali no encontró soluciones por ningún lado y el poderoso le pegó un baile de principio a fin, dejando ver una vez más las falencias del equipo de Jorge Luis Pinto, quien tampoco encuentra la manera en que el equipo pueda jugar mejor para salir de ese bache deportivo.



Sin duda la zona defensiva y de ataque del Deportivo Cali es una de las grandes fallas que ha tenido durante toda la temporada de la Liga BetPlay 2023, pues en sus 13 partidos, tiene apenas 7 goles anotados y 17 encajados, rendimiento pobre en esas dos líneas y con el partido que perdió contra DIM, el equipo azucarero pasó a ser el de peor registro goleador de todo el campeonato, con sus siete anotaciones.



Además, otra de sus pésimas estadísticas es que no ha mantenido una regularidad en su portería, pues registra dos veces el arco en cero, concediendo así 1.3 goles por partido, ítem que ha sido algo constante en la temporada para el Cali y como resultado lo tienen peleando por salir de los últimos lugares.



Por ahora, el rendimiento de Cali no puede ser más peor y sigue luchando por no ir al descenso, pues es el principal objetivo para Pinto quien por ahora se sostiene en el cargo, pero que, con la no asistencia a conferencia de prensa y posibles roces de jugadores en el camerino, le darían la posibilidad de dar un paso al costado.