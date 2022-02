‘Con ellos voy a morir y voy a ir hasta el final’: Dudamel tras empate

Este domingo, Deportivo Cali y Alianza Petrolera empataron 1-1 en el Estadio del Cali en Palmaseca, por la fecha 8 de la Liga I-2022. El técnico Rafael Dudamel en la rueda de prensa habló sobre la crisis del equipo, que de 24 puntos posibles, solo han podido conseguir 4.

“Lo que se hace en el campo de entrenamiento, nos falta mucho de ello trasladarlo a los partidos. Son estos los momentos del fútbol más amargo que uno puede vivir dentro, porque los resultados adversos te van llenando de alguna inseguridad, que no te permite luego fluir con toda tu capacidad y esto es normal, esto qué sucedió hoy es normal del mal momento nuestro. Habíamos ido llevando el partido bien, le hacemos superioridad por dentro con nuestros interiores, en algunos momentos alguna descoordinación, más por ímpetu que por no entenderlo”.



Habló de lo comprometido que está el grupo para salir de la situación.

“no nos cansamos de trabajar, terminamos en Pasto, nos aguantamos un viaje de 10 horas porque el viaje del vuelo no salió y vinimos, llegamos, entrenamos, concentramos y aquí estamos poniéndole el pecho a las balas, dándole la cara nuestra gente. No nos escondemos, los resultados no corresponden a la capacidad y el trabajo de nuestros futbolistas y como profesionales, con mucha dignidad ponemos la cara, no nos vamos a esconder ante nadie y el miércoles tenemos una lindísima oportunidad de ganar un trofeo y vamos a ir a buscarlo con todo el orgullo qué significa representar la camiseta del Cali”.



Está comprometido con su grupo hasta el final: “hoy la gente sale inconforme, tenemos que aguantar porque la gente espera mucho de nosotros, porque somos capaces de hacerlo, esta es la vida del futbolista, la que nosotros escogimos porque aquí nadie no lo impuso y los futbolistas que están aquí los escogí yo y con ellos voy a morir, con ellos voy a ir hasta el final”.



Mencionó que hay que corregir los errores y le envió un mensaje a un sector de la prensa: “esa mi labor, que lindo sería poder tener a un grupo de futbolistas que no se equivoquen, no existen. Hoy me toca a mí un maravilloso grupo de futbolistas extraordinarios, que hay que trabajarles y ese es mi labor. Lástima que no puedan entrar todavía los entrenamientos, para que ustedes se den cuenta la manera como ellos se esmeran, que lástima que esta bendita pandemia los tiene a ustedes condicionados, solamente les tiene hoy en día escuchando y no lo repitan, por favor repitan las barbaridades de aquellos estúpidos, que quieren llenarles de veneno y a los fanáticos, no lo repitan, no sean cómplices. Ojalá pronto se acabe esto y puedan venir a ver el entrenamiento del día a día, no se dejen engañar con aquellos que hablan lindo con un micrófono, te mienten, que ya no pueden ir al estadio porque no los pueden ver en una tribuna, que tiene que andar en carros blindados, no se dejen engañar”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15