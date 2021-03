Un punto que no baja la tensión: Deportivo Cali empató 1-1 con Pasto

Deportivo Cali siguió dando ventajas y este lunes empató 1-1 en Palmaseca en el cierre de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2021 con un ultradefensivo Deportivo Pasto, que se había puesto arriba con un golazo que cobró una equivocación del cuadro verdiblanco.



Los locales llevaron siempre la iniciativa, tratando de romper ese cerco montado por Diego Corredor, aunque resultó tarea complicada, porque lamentablemente los hombres de arriba siguen faltos de claridad para definir y en los últimos minutos, empujando fuerte, estuvieron cerca de encontrar la victoria.



Con este resultado los azucareros llegaron a 25 puntos en la séptima casilla y quedaron a 3 unidades de América, que es noveno.



Por su parte, el cuadro volcánico, que necesitaba ganar, presentó una formación revolucionaria y cinco novedades, pero pensando más en el cero en su pórtico, al ubicar un bloque posterior de cuatro jugadores y otro de cinco en la mitad de la cancha. Ahora suma 20 puntos y se aleja de los ocho.



En el minuto 11 Eduard Caicedo cabeceó desviado. Y luego Estéfano Arango disparó por encima. Jhojan Valencia era uno de los jugadores más claros en generación en el local y a los 21 habilitó a Kevin Velasco, pero el arquero José Contreras llegó primero al balón.



Eduard Caicedo pasó la mitad de la cancha y le sirvió el balón a Gastón Rodríguez, quien a los 24 remató de zurda, pero el balón se fue desviado al palo izquierdo de Contreras. Juan Camilo Angulo también centró por derecha a la cabeza de Marco Pérez, pero el delantero chocoano cabeceó incómodo, a las manos de Contreras.



Sin embargo, a los 31 minutos se fue Pasto en ventaja en una equivocación del Cali cuando perdió el balón en la mitad tras un saque de banda de Angulo al centro para Valencia, lo recuperó Almir Soto, lo cedió a Kevin Rendón, este devolvió a Soto, quien con un derechazo potente desde más de 30 metros superó la resistencia de Guillermo De Amores para el 0-1. Golazo y desesperación en el banco azucarero.



Angulo volvió a centrar a los 35 sobre el palo derecho para la llegada de Pérez, pero de nuevo conjuró bien Contreras. Una bonita pared colectiva que inició Colorado dejó a Gastón sirviendo a Velasco, pero el extremo no pudo vencer a Contreras, a los 37.



Para el inicio del complemento, entraron Daniel Luna y Ángelo Rodríguez por Darwin Andrade y Jhojan Valencia. Sebastián Herrera estuvo cerca del segundo a los 8, y a los 9 Ángelo Rodríguez entró por izquierda, metió un centro y el balón dio en la mano izquierda de Cristian Tovar. Tiro penal que cobró Marco Pérez ceñido al palo izquierdo para conseguir el 1-1, a los 10 minutos.



Diego Corredor también incluyó a Esneyder Mena por Kevin Rendón y César Quintero por Estéfano Arango a los 17 minutos. Franco Torres entró por Gastón Rodríguez a los 21, pero la verdad es que ese cambio resintió el buen funcionamiento que mostraba el cuadro anfitrión.



Daniel Luna le sirvió el balón a Ángelo, pero su cabezazo se fue desviado sobre el poste derecho, a los 27. Una salida rápida de Yeison Tolosa dejó a Franco Torres frente al arco, pero la defensa nariñense alcanzó a evacuar el esférico a los 33.



Éderson Moreno ingresó por Almir Soto, el autor del gol visitante, a los 34 minutos. Pero un minuto después Francisco Rodríguez por poco vence a De Amores luego de un tiro de esquina. Moreno tuvo una oportunidad clarísima para lograr el tanto de la victoria, pero remató desviado al poste izquierdo de De Amores a los 90 minutos.



No bastaron las ganas y el ímpetu de los locales, que llegaban presionados por la necesidad de triunfo y los incidentes protagonizados por unos desadaptados al atacar el bus del equipo a su entrada al estadio, porque desde la séptima jornada no suman de a tres.



En la próxima fecha, Cali visitará a Equidad el Jueves Santo (8:05 p.m.), mientras que Pasto recibirá ese mismo día (4:00 p.m.) al Bucaramanga).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces