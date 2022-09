El banquillo más caliente en Liga: ¿quién relevará a Candelo en Cali?

El del Deportivo Cali debe ser el banquillo más caliente, el puesto menos peleado y la carpeta con menos nombres en la Liga Betplay. Pero sigue siendo uno de los equipos históricos y eso significa que siempre hay alguien que quiere llegar.

Acaba de pasarle al propio Mayer Candelo, quien asumió la dirección técnica en un momento muy crítico de Rafael Dudamel, nada menos que el responsable de la estrella 10, a quien poco le duró la lealtad de la afición y, por supuesto, de la directiva. Ambos ídolos, ambos condenados por el club que aman.



Por eso ahora la idea sería, en vez de ex glorias del equipo, apelar a entrenadores con mucho recorrido y resultados comprobables.



En la carpeta habría dos nombres: Jaime de la Pava y Harold Rivera. Lo que comparten es que han hecho carrera en clubes con situaciones deportivas muy complejas y que ambos han sonado recientemente, pero hay detalles que los diferencian.



De la Pava negó recientemente que le hubieran ofrecido el cargo, aunque el presidente Luis Fernando Mena lo contradijo y reveló que sí se habían reunido. El momento, cuando Candelo aún era entrenador, fue lo que más se criticó. Sin embargo, no es lo único pues se trata de un hombre de la entraña del rival de plaza, América de Cali, con el que ganó tres veces la Liga y una la Copa Merconorte.



De la Pava sería el más firme candidato y el que seguramente termine en el cargo, pues ya supo ser campeón en todas las categorías del fútbol colombiano e inclusive ascendió con Cortuluá, una hoja de vida que, en la situación del Cali, es más que atractiva.



Sin embargo, Rivera ya sabe lo que es hacerse cargo de equipos en riesgo de descenso y potenciarlos hasta ponerlos en las finales, como hizo con Santa Fe, por lo cual su perfil también resulta interesante, en caso de no arreglar detalles con De la Pava.



Habrá que ver cuál es la decisión final, pues la grave crisis no es grave solo en lo deportivo sino también en lo económico.