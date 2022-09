Horas cruciales en Deportivo Cali: Comité entregaría noticias

Este lunes se lleva a cabo un Comité Ejecutivo del Deportivo Cali donde se están tomando decisiones importantes sobre el futuro del elenco azucarero, más precisamente sobre la continuidad de Mayer Candelo, al frente del equipo profesional y Luis Fernando Mena, en su cargo como presidente.



Antes de la reunión, el mismo Mena ofreció una rueda de prensa con los medios de comunicación, en el cual aclaró varios aspectos que se han dado y rumoreado en los últimos días.



Inicialmente ofreció disculpas por el acto que hizo segundos después de terminar el partido contra Atlético Bucaramanga y luego dijo que “anoche mi señora y mis amigos estaban cuando me comenzaron a lanzar cosas encima, me aguanté y aguanté bastante hasta que trataron mal a mi señora, se me salió y empecé a responder por un minuto”.



Luego dijo que lo han amenazado: “he recibido cantidad de llamadas diciéndome ‘Mayer se tiene que ir ya o verá’, y así de todo tipo. Hay gente que me llama y me llama por computadores y contesté, me dicen ‘ahora que salgas estás muerto’. También me han mandado copias de los mensajes diciéndome que tengo que sacar a Mayer y que renunciara, si esa es la solución, mi puesto está a la orden”.



Dijo que habló con Jaime De La Pava sobre la dirección técnica, pero que se arrepintió con Mayer estando aún en el puesto y luego lo respaldó: “he apoyado a Mayer Candelo, porque creo que el Cali necesita retomar un rumbo y preparar a nuestros muchachos desde ahora, para lo que viene el año entrante”.



Aclaró que respaldará a Mayer en la reunión del C.E. pero la decisión será tomada por todos: “en el comité me voy a demorar, lo voy a poner, se tomará la decisión y mi voto será que continua”.



Habló sobre la continuidad de Teo y sobre si se reunió con De La Pava: “aquí no vengo a hablar de que se va a sacar o va a continuar, la decisión es respetable sobre si Teo sigue o se va, es su decisión, no nuestra. Si me reuní con Jaime”.



Sobre la situación económica dijo que “el Deportivo no tiene dinero para traer figuras, es la cantera la que va a tener que sacar la cara y será la encargada de sacarnos de esta situación. La deuda sobre pasa los 91 mil millones de pesos”.



Al final mencionó la relación con la junta “la interna del Comité está bien, hay armonía, unión y es falso que esté fragmentado. Después del mismo tomaré mi decisión de seguir o no”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15