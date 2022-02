‘Es positivo desde todo punto de vista’: Dudamel tras el empate

Los primeros 90 minutos de la undécima edición de Superliga Dimayor 2022, tuvo un empate a un gol entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, dejando todo abierto para una nueva definición en Ibagué, con ambos conjuntos queriendo sumar un título más en sus vitrinas. El técnico Rafael Dudamel compareció sobre el balance que le dejó el equipo.

“Para mí es positivo desde todo punto de vista, creo que sobre todo en el primer tiempo hicimos méritos para ganarlo, pudiendo tener una mayor ventaja por el ritmo por la actitud, el orden y desde esa disposición el equipo se encontró futbolísticamente mucho mejor hoy. El ingreso de Guillermo (Burdisso), de Cristian (Mafla), el cómo se va estableciendo Robles y Leyton le han dado al equipo una mejor una mejor solidez, la vuelta de ‘Teo’ que venía descansar le da en la parte ofensiva una mayor presencia y así la productividad en el juego”.



Seguidamente añadió el estratega: “me voy tranquilo, porque más allá de no haber ganado las sensaciones son muy buenas de trabajo en equipo y el que las nuevas incorporaciones hayan rendido al nivel que han tenido hoy y sin estar en su mejor forma deportiva, me hace presagiar que todo lo que viene es muy bueno, es un partido de 180 minutos, creo que hemos salido muy bien librados de los primeros 90, porque tendremos para los otros 90 la posibilidad de llegar mucho mejor con algunos partidos por delante, con un par de semanas más para trabajar, así que ha sido un partido bien atractivo y digno de los campeones”.





Dudamel habló del bajón en la parte final: “el equipo cambió para el segundo tiempo porque fuimos sufriendo el desgaste del partido, en los primeros 45 minutos el equipo fue muy intenso, le cedimos a ellos el primer cuarto del campo y cerramos las líneas de pase en el juego interior para evitarlo, ellos con muy buen funcionamiento en algunas ocasiones lograban sacar la pelota, pero sin hacernos mucho daño. El equipo estuvo muy compacto, sólido y recuperábamos la pelota y jugábamos con una alta intensidad, eso pasa factura, por eso hablo tanto de la forma deportiva que la vamos a ir alcanzando en el transcurrir de los partidos, porque nos ha tocado hacer pretemporada en medio de la competencia, vamos a estar cada vez mejor”.



El ´técnico venezolano también tuvo sus palabras sobre el arbitraje: “creo que el arbitraje lo hizo un poco accidentado, sobre todo en el primer tiempo, en la falta previa en la que nos anulan en el primer gol a ‘Teo’ me quedan las dudas, pero al final contra lo que ya está sancionado no puedes hacer nada, continuamos jugando, mantuvimos esa intensidad y logramos el 1-0, quizás nos íbamos un poco de largo sí nos hubiesen validado ese primer gol, pero así tuvo que suceder”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15