Pinto: ‘Si Cali coge ese ritmo competitivo, vendrán cosas muy buenas’

Deportivo Cali ya empieza a concluir la última parte de su pretemporada, en el cual, el fin de semana pasado, venció en dos compromisos amistosos as Cortuluá con resultados de 4-0 y 4-1, en su estadio en Palmaseca. Ahora para el equipo del técnico Jorge Luis Pinto, se viene el debut en la liga colombiana el próximo domingo contra el Once Caldas.

Precisamente el entrenador santandereano, habló de lo bueno que tuvo su grupo en esta doble confrontación: “las atenciones en el partido, el manejo de los conceptos tácticos que estamos perfilando y pidiendo que se haga. Por supuesto el volumen de ataque, creo que hoy el Cali en los dos partidos y especialmente en el primero buscó el arco contrario siempre, a pesar del 3-0 y en eso estamos contentos. Lo otro es darles fútbol a todos los muchachos, que los 28 o 29 jugadores que están en el Deportivo Cali hagan fútbol, que es los que más queremos”



Referenció la evolución del grupo: “estamos progresando, viendo cosas buenas, hay conceptos de juego defensivo muy bien, de juego ofensivo de riesgo; igual me parece y estamos encontrando acciones de gol, que es lo que estamos buscando”.



Aclaró que los jugadores están muy comprometidos: “eso es lo que me gusta, la entrega que han tenido, la pasión que le han puesto y eso les he pedido. Que nos vayamos con la conciencia tranquila que lo dimos todo. Si el Cali coge ese ritmo competitivo, van a venir cosas muy buenas”.



Por último habló del nivel de Gustavo Ramírez: “el paraguayo Ramírez hizo cosas muy buenas, múltiples definiciones, presencia en el área a pesar de que le pegaron y eso me satisface, porque está entrando en el ritmo de fútbol del equipo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15