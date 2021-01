Cali tiene como objetivo sí o sí salir campeón de la Liga este año

Deportivo Cali iniciará este domingo (8:10 p.m.) su participación en la Liga BetPlay 2021 en su estadio de Palmaseca frente a Jaguares. Pese al reclamo del conjunto cordobés para que se cambiara el calendario, la Dimayor no accedió y en efecto tendrá que visitar a los verdiblancos en su primera salida.

Por su parte, el técnico Alfredo Arias se encuentra en el diseño del onceno titular, en el que al menos debutarían tres de las seis caras nuevas que vinculó la institución.



De acuerdo con los trabajos realizados, se presentarían los debuts del zaguero central Jorge Arias, el volante Carlos Robles y el delantero Marco Pérez. Está claro que este año existe el objetivo de ser campeones, corrigiendo situaciones que los perjudicaron como la falta de definición y errores en la parte defensiva.



El extremo cartagenero Jhon Vásquez, uno de los jugadores destacados de la temporada pasada, se refirió a los nuevos retos: “No hay que hablar tanto, el objetivo en este semestre es salir campeón sí o sí, nosotros nos vamos a jugar este campeonato sí o sí por el título, no tenemos de otra. Esa es la realidad del Deportivo Cali y por la grandeza que tiene y porque ya es hora de que el equipo levante otra estrella”.



Agregó que “hemos entrenado con normalidad para el inicio de la Liga, estamos concentrados y nos hemos preparado de la mejor manera. Sobre la hinchada, hace falta el apoyo en las gradas, ojalá sea pronto el regreso de los aficionados al estadio”.



Al mismo tiempo, agregó que “desde el 4 de enero estamos trabajando full, tratando de mecanizar los movimientos con los nuevos compañeros, con Michell, Marco, Carlos y Arias, esta semana fue fundamental, desde mi perspectiva he visto hasta dónde le puedo llevar el balón a Marco, a Michell, estamos cada día trabajando de la mejor manera y poder mostrar el fin de semana lo que se ha hecho”.



Sobre lo que le ha pedido Alfredo Arias en función ofensiva, señaló: “Hemos cambiado un poco la metodología, no jugar de extremo-extremo a la banda, sino al lado de Agustín (Palavecino), con un dos allí, y poder picar a los espacios vacíos que nos van a dejar los delanteros, Marco y Ángelo”.



También expresó las razones de quedarse, a pesar de un presunto interés de México: “Mis padres me han enseñado que en la vida hay que ser muy agradecido, el Cali me brindó la oportunidad de llegar a un club grande y el cariño que me han dado el cuerpo técnico como la hinchada”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces