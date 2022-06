Cali con la mente en Sudamericana: actualidad del elenco verdiblanco

Deportivo Cali última detalles para terminar de preparar el primer duelo oficial de la segunda temporada del 2022, cuando enfrente este miércoles a Melgar de Perú por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en su estadio en Palmaseca.

Para el inicio de esta tercera semana de entrenamiento, el técnico Rafael Dudamel, ya pudo contar con la totalidad del grupo, tras la llegada de Kevin Velasco la semana pasada de sus vacaciones por estar con la Selección Colombia de Mayores hasta los primeros días del mes de junio y los canteranos Daniel Luna, Gian Franco Cabezas y Juan José Mina, estos tres estuvieron una semana más con la Selección sub-20 en el torneo Maurice Revello y apenas se unieron en los primeros días de esta semana.



El grupo continuó trabajando con normalidad, teniendo más enfoque en la parte técnico/táctica y estudiando en videos, a su rival de la llave de octavos de la Sudamericana, quien es dirigido por el nuevo entrenador de la Selección Colombia de mayores, Néstor Lorenzo.



El miércoles el equipo disputó un partido a puerta cerrada contra Cortuluá, en el estadio Doce de Octubre de la ciudad de Tuluá. Para ese compromiso, Dudamel estuvo estudiando un módulo diferente con 3 defensores, 5 mediocampistas y 2 atacantes, pero el resultado no fue el apropiado, ya que el Cali perdió 4-0 con goles de Kener Valencia, Kevin Palacios y doblete de Feiver Mercado.



La alineación del Cali fue la siguiente:



Guillermo De Amores; José Caldera, Guillermo Burdisso, Germán Mera; Adair Gutiérrez, Yony González, Carlos Robes, Jimmy Congo, Kevin Velasco; Teófilo Gutiérrez, Santiago Mosquera.



Las sustituciones fueron: Enrique Camargo por Robles, Ángelo Rodríguez por Burdisso, Miguel Nazarit por Mera y Jhon Vásquez por González.



Sobre el duelo, Dudamel dijo que “me queda el haber probado un sistema diferente con elementos distintos, pensando en algún momento en condición de visitante, no resultó bien, pero es el momento de probar, más que con el resultado, con la carga física que acumulamos con haber jugado 80 minutos y que se vayan soltando, a una semana del primer partido por Copa Sudamericana”.



En los últimos días de la semana, el equipo estuvo entrenando con normalidad en la sede deportiva a una sola jornada de trabajo, para no recargar físicamente el equipo y terminando de consolidar la parte táctica.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15