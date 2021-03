Deportivo Cali prepara su visita al Once Caldas con dos bajas claves

Deportivo Cali prepara su partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2021 este sábado (5:30 p.m.) frente al Once Caldas en Manizales, donde espera mantener el liderato.

Los verdiblancos tendrán dos bajas sustanciales, la del arquero uruguayo Guillermo De Amores, expulsado en la jornada pasada frente a Santa Fe por falta a Jorge Ramos, y la del extremo cartagenero Jhon Vásquez, quien presenta una molestia física.



Vásquez, en el momento el jugador más desequilibrante en el ataque verdiblanco, presenta una lesión muscular y no viajará a la capital caldense, ya que este viernes será sometido a una resonancia para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.



En tanto, el lateral derecho Juan Camilo Angulo evoluciona bien en Departamento Médico, pero todavía no está disponible para el cuerpo técnico.



El que sí seguirá como titular es el lateral izquierdo Darwin Andrade, quien dijo sobre el rival que “por Once Caldas siempre hay respeto, es un equipo que juega bien, independientemente de que venga en los últimos lugares, trata muy bien el balón”.



Sobre lo que ha hecho el equipo ‘azucarero', explicó que “se ha notado el despliegue físico que hemos realizado, en la parte personal me siento bien, creo que se me da un poco más de libertad en el ataque, pero principalmente he querido brindarle seguridad al equipo”.



Al mismo tiempo, reconoció que es el momento en que deben estar mucho más concentrados: “Todo mi respeto para mis compañeros, porque a pesar de tantos partidos se viene bien en lo físico, en la parte mental, ahora se vienen varios partidos y tenemos que estar todos preparados para eso”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces