Y después de Dudamel, ¿qué? Primeros candidatos en Deportivo Cali

De la estrella 10 ya solo queda el recuerdo. Ni siquiera el guayabo de una fiesta inolvidable, el mérito de un entrenador que en tres meses levantó el trofeo, la mística del ídolo sentado en el banquillo...

Nada queda hoy a la luz de los resultados entre Deportivo Cali y Rafael Dudamel, que ahora mismo negocian ya no por fichajes, por alternativas o planes para el futuro, sino para decidir los términos de su salida. En fin, el mito del proceso.



Lo cierto es que el equipo azucarero anunciará pronto el desenlace que todos temen y que ahora es tiempo de pensar en lo que vendrá después.



A la hora de los reemplazos hay una condición fundamental: no se habla de un club con muchas expectativas económicas, a pesar de haber logrado el mérito de seguir vivo, todavía, en la Copa Sudamericana (le falta el partido de vuelta contra Melgar, el 6 de julio, tras el 0-0 de la ida, en Palmaseca). La condición principal es la apuesta por una cantera siempre llena de alternativas y el ahorro. Esa es la realidad.



Y en ese punto, el primer candidato es otro hombre de la casa: Mayer Candelo. El ex jugador del club dirigió al Cortuluá en 2019 y lo llevó a disputar la final, que perdió contra Boyacá Chicó. Eso motivó su salida.



Pero no es el único nombre en la carpeta, pues se habla desde hace tiempo de Harold Rivera, ex Santa Fe, Unión Magdalena, Bucaramanga y Patriotas. Se trata de un DT finalista (con los 'cardenales', perdió con el América de Juan Cruz), con probada experiencia en clubs con presupuestos modestos y quien ya tuvo contactos en el pasado con los directos azucareros. Es una hoja de vida muy estudiada.



Por ahora se trabaja en el cierre de Dudamel. Seguramente en las próximas horas habrá más nombres en la carpeta.