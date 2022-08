Ex-Deportivo Cali se refirió al tema Teo-Mayer: 'todos deben asumir'

El exfutbolista Andrés Pérez, quien jugó con el Deportivo Cali entre 2009 y 2018, periodo en el que conquistó tres títulos por Copa, Liga y Superliga, se refirió a la situación que está atravesando el equipo azucarero en cuanto a resultados, y le dio un capítulo aparte al tema Teo-Mayer. Un conflicto que centra todas las miradas en medio del difícil panorama que tiene al verdiblanco último en la tabla con un solo punto.



En diálogo con ESPN Fútbol Show, Pérez mencionó que no se trata de una pelea entre el capitán y el entrenador.

"Más allá del jugador que sea, porque Teo es un gran jugador, pasa por la parte de disciplina. Hasta donde tengo entendido, porque no sé cómo es la situación, es que no se presentó cuando se debía presentar, y uno como técnico tiene que ver a todos los jugadores por igual", mencionó Andrés Pérez sobre alguna llegada tarde que le estaría cobrando y de la que ninguno está exento.



Y agregó que este tipo de situaciones pasan pero que ha tenido repercusión por tratarse de Teófilo Gutiérrez: "de pronto a veces se meten muchas cosas por fuera que no hace bien al equipo. En sí es un acto de indisciplina que si no lo cumple Teo o el muchacho de 17 años, va a pasar la misma situación, sino que por el hecho que haya sido Teo suena más".



Pérez cree que no se trata de una pelea y aplaudió que Mayer Candelo imponga disciplina, sea quien sea. "No siento que estén peleando sino que están cumpliendo algo que hace parte de la disciplina del equipo, como poner una multa o una sanción. Es algo que todos deben asumir. Creo que a Teo le debe doler no estar con su equipo porque es el capitán, es duro estar afuera. Esto lo llevará a reflexionar porque es duro ser un referente y no estar adentro. Para mí es más duro para Teo eso que la sanción".



Finalmente, el exfutbolista que también jugó para Millonarios y Santa Fe, Mayer Candelo llegó al club en un difícil momento y los resultados no se le han dado; pidió respaldo. "Conoce bien la institución. Es un tipo con mucha experiencia y sabe cómo funciona. Es la persona adecuada para esta situación. Mayer no ha empezado bien, pero va a tener la valentía de sacar esto adelante, está en un momento difícil y es acá donde hay que depositar confianza en él. Dejarlo que trabaje y reconocer que no cogió el equipo en un momento adecuado".