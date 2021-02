¿Fue la mejor decisión? Se reveló el futuro de Andrés Colorado

Aunque había sido un tema manejado desde hace varios días por redes sociales, el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, le confirmó este viernes a FUTBOLRED que el volante Andrés Colorado volverá para sumarse a los objetivos del plantel con contrato hasta fin de año.



El directivo señaló que es una realidad el regreso del mediocampista vallecaucano, que se convirtió en figura la temporada pasada por la forma en que sacaba jugando al equipo desde la mitad de la cancha y aparte le alcanzó para anotar goles importantes.



“Tendrá contrato hasta diciembre, los derechos federativos siguen siendo de Cortuluá”, agregó el directivo ‘azucarero’ a este portal.

Colorado, de 22 años, disputó 36 partidos bajo la dirección de Alfredo Arias y se convirtió en un hombre fundamental para desarrollar el esquema del técnico uruguayo, que tiene como prioridad atacar, independientemente de si es local o visitante.



Por su parte, Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, manifestó en el ‘Súper Combo del Deporte’ en Radio Red Cali que el jugador estaría solamente hasta el primer semestre, ya que están pendientes de una transferencia al balompié internacional.



En diálogo con el programa radial afirmó: “Muy contento de que Colorado vuelva al Deportivo Cali, es un jugador que seguramente en el mes de julio va a salir a un gran equipo europeo, tengo toda la fe, la certeza y la convicción de que efectivamente es el mejor volante que hay en Colombia en esa posición, el Cali obviamente ha sido su vitrina más importante, en 2019 y 2020, estamos muy agradecidos, siempre había dicho que si no se daba la negociación estaba en el Cali, que era el único equipo en el que debería estar. Por respeto al Cali el jugador se vino a Cortuluá porque si en ese momento se hacía una negociación no iba a durar un mes, y creemos que ahora que ya hay una decisión tomada y que decidimos esperar hasta junio, porque por el mercado de invierno no se dio la negociación, creo que estamos garantizando que se va a quedar todo el semestre, eso es muy bueno para el jugador y para todos”.



Agregó que “el jugador está muy feliz, allí tiene todos sus amigos, especialmente Palavecino, el capitán Angulo, Menosse, el técnico le tiene una alta valoración y los directivos lo han acogido con cariño. He visto las redes sociales y es un jugador al que el hincha del Cali quiere porque ha respetado la institución, bienaventurado, todos estamos contentos de que pueda colaborar en el Cali para que tenga muy buen semestre”.



Martán confesó que a cambio de Colorado solicitaron a un canterano verdiblanco: “A nosotros hay un chico, Juan Caicedo, que nos interesa en esa posición, un volante de marca, es importante que esos chicos cojan minutos, hay una buena relación con Cali y si puede jugar unos minutos, sería importante afianzar esa relación”. Juan es hermano de César Caicedo, jugador del cuadro del ‘corazón’ del Valle.



Colorado, que se había ganado la titularidad en las competencias de 2020, tendrá que pelear un puesto con Jhojan Valencia y Carlos Robles, los dos volantes de primera línea que por ahora tienen la plena confianza de Alfredo Arias como inicialistas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces