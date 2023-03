Jorge Luis Pinto analizó el empate frente al América: 'Salgo contento'

El técnico del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, valoró el empate en el clásico caleño. América, el líder de la Liga Betplay I-2023, empezó ganando con tanto de Iago Falque pero los azucareros consiguieron igualar el partido con anotación de Jhon Vásquez. Un duelo entretenido, de tú a tú.

Balance del partido: "Quiero felicitar a los jugadores, no fue brillante porque nos faltó ganar pero fue un gran partido. Fútbol moderno y rápido, buscando el arco en los 90 minutos. A veces no se les reconoce eso a ellos. No se tiran al piso para para el partido y eso es lo que quiero yo. Salgo contento y los felicité. No estoy feliz porque no ganamos pero estoy contento".



"Las cosas de mis jugadores no las hablo públicamente. El que quiere va, me busca y se lo explico. Cambié perfiles de jugadores porque en mi transcurrir por el mundo es más fácil centrar con pierna cambiada. Jugamos un rato con dos nueves porque necesitabamos definir, uno a veces sacrifica a jugadores pero se piensa en el equipo".



Aspectos a destacar en Deportivo Cali: "No quiero entrar en polémica pero el equipo tuvo en promedio de 60% en control de juego, tuvo una intensidad que pocas veces había tenido. Aldair para mí fue uno de los mejores del partido y Tello en el segundo bajó un poquito, pero esos dos muchachos no jugaron mal. No tuvieron la brillantez".



Los resultados siguen sin ser los mejores: "Estamos agradecidos por el acompañamiento y nosotros también lo sentimos. Hoy queríamos ganar el partido y lo buscamos con riesgo total. Yo tengo que darle validez al kilometraje, al número de pases y todas esas cosas; eso muestra la realidad del juego".



"Lo único que nos pasa por la cabeza es jugar bien, perfeccionar cosas y ganar. Si hay alguien que se siente mal son los muchachos y yo. Siento pena con los hinchas del Cali de no poderles brindar el triunfo y hemos hecho el esfuerzo".



Aspectos a mejorar para la segunda mitad del torneo: "Entrenar definición y encontrar mejores definidores. Que esas opciones podamos concretarlas. Nos falta concluir y ese es el tema primordial. El afán que tenemos por buscar el arco nos lleva a dejar espacios. Ser perfectos en un sistema defensivo no es posible para un equipo que está tomando riesgos".