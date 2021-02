‘Esa falta de eficacia nos jugó otra vez en contra’: concluyó Arias

Van cinco fechas de la Liga BetPlay I-2021, Deportivo Cali es líder del campeonato con 13 puntos de 15 posibles, pero la conclusión al final de los partidos disputados es que no concreta en el arco contrario ni siquiera la mitad de lo produce.



Este domingo la gran figura del encuentro ante Boyacá Chicó fue el arquero Carlos Mosquera, quien salvó en varias acciones a su equipo, pero en otras quedó evidenciada la falta de eficacia a través de Marco Pérez, Ángelo Rodríguez y Jhon Vásquez, pese a que este último marcó el único tanto del encuentro.

Alfredo Arias, timonel verdiblanco, dio sus puntos de vista en la rueda de prensa, reconociendo que desperdiciaron una buena cantidad de oportunidades. Sobre el por qué utilizó el pase largo, con cambios de orientación, dijo que “tuvimos que visitar una cancha que en todos en Colombia temen, porque no es fácil venir a una altura que no estamos acostumbrados los de allá y que además la cancha conspira para poder jugar por abajo, conspira también contra Patriotas, contra Boyacá Chicó, no es que conspire solo contra nosotros, pero yo hablo por mi equipo, tuvimos que implementar, abrir bien los extremos, ellos son un equipo que trabaja bien, compacto, cortito, entonces le empezamos a encontrar siempre el lado débil, y eso creo que fue eso lo que nos permitió hacer el gol y tener otras chances, la verdad es que el rival vendió muy cara su derrota, hizo muy buen partido y eso enaltece nuestro triunfo”.



En cuanto a lo que considera fue la actuación colectiva de su equipo, argumentó que “hay que asociarlo al anterior partido, venimos a jugar casi tres días después con viajes incluidos y hacemos 6 de 6 puntos, no soy colombiano, no sé las estadísticas, pero no creo que sea muy fácil venir en tres días y ganar los dos partidos. El balance es muy bueno, por el resultado y porque tengo un equipo valiente, que sale a ganar, a buscar el primer gol, y después hicimos merecimientos para un segundo gol, pero no los concretamos, esa falta de eficacia nos jugó otra vez en contra y terminamos defendiendo ante el rival, que también lo hizo muy bien”.



Sobre si la parte ofensiva quedó debiendo, señaló que “creo que hicimos un buen partido, asociándolo al anterior, con muy poco descanso y mucho viaje de por medio, estoy conforme con mis jugadores, si fallamos situaciones fue porque las creamos, si no es fácil no fallar cuando no creás, pero nosotros creamos varias situaciones, bueno, algunas las fallamos, una la convertimos, tenemos el arco en cero en casi todos los partidos, menos en uno. El balance para mí es bueno, lógicamente que siempre algo para corregir y en la semana lo hablaremos con el equipo, pero es muy bueno de verdad”.



Aunque apenas van cinco fechas de la Liga, el club mantiene la misma falta de eficacia anotadora del año pasado en comparación con las oportunidades que genera. Acerca de si ha analizado la posibilidad de acercar al cuerpo técnico a Sergio ‘Checho’ Angulo -técnico de la categoría Sub 19- para trabajar con sus delanteros, Arias señaló que “la verdad que no le he pensado”.



Por su parte, el joven delantero Michel Ramos, quien ingresó en el segundo tiempo sostuvo que “el resultado es justo, fuimos superiores, supimos manejar los tiempos en una cancha, pero lo importante es que lo sacamos adelante y sumamos tres puntos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces