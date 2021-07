¡Sin pelos en la lengua! Arias apuntó contra el VAR en Colombia

Fin de semana realmente complicado para el arbitraje colombiano. Cuatro de los diez partidos disputados contaron con serias equivocaciones del árbitro central y el VAR: Bucaramanga vs Santa Fe (penal mal sancionado), Nacional vs Tolima (gol mal anulado), Jaguares vs Once Caldas (penal mal sancionado) y Cali vs Medellín (gol mal anulado).



La herramienta que, se supone, traería más justicia al fútbol, hasta ahora, por lo menos en la Liga BetPlay, ha generado más dudas, protestas e incluso suspicacias. Todo al revés.

Justamente sobre las malas decisiones en contra del Deportivo Cali, su entrenador, Alfredo Arias, explotó en rueda de prensa tras el empate con DIM: “O los que están en el VAR no saben nada de fútbol o se equivocan muy feo y alguien tiene que hablar de esto... estas personas que trabajan de esto simplemente para estar sentados para ver y dar un veredicto se equivocan y siguen allí”.



Esta vez, el uruguayo habló con ESPN sobre los grandes errores del VAR y las razones por las que en Europa no se ve tanta polémica con las decisiones que se toman.



“¿Por qué funciona en Europa (el VAR)? Porque dejaron de buscar las hormigas y miran si hay un elefante. Esto se creo para que los elefantes no existieran y entonces las injusticias enormes, que veía una tribuna, un juez, un jugador o algo, se podrían subsanar. Si usted busca tanto las hormigas, va a confundir la hormiga con un piojo o un insecto muy chiquito. Después cuando se dio cuenta, ya cometió el error”, expresó.



Se mantuvo en que la video herramienta “es para que los errores grandes no ocurran” y puso como ejemplo el gol que le anularon a su equipo: “¿Para qué buscar hormigas, si no ves los elefantes? Tenés agarrados a tres jugadores durante todo el partido, uno se suelta para hacer el gol y le cobrás foul al que ni siquiera cabeceó, ni siquiera influyó”.



Por último, Arias fue certero al afirmar que cambiaría “muchas cosas” para seguir contando con el VAR y se animó a dar una opción que aprendió del fútbol americano.



“El técnico que pensaba que lo habían perjudicado, tenía dos oportunidades por tiempo (de revisar la jugada). Después lo sacaron a una por tiempo. Entonces el tipo le exigía al juez que fuera ir a verlo, mirá qué fácil. Ocurre en el tenis también con el ojo de halcón. Entonces no paran el juego siempre, va el que se siente perjudicado y ante algo muy grande. Eso no estaría mal implementarlo y sacar a los señores de arriba, que se queden tranquilos allí, manejan la computadora, lo tecnológico”, conclutó.