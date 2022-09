Deportivo Cali a pasar el trago amargo de Tuluá: recibe a La Equidad

Este lunes, Deportivo Cali recibirá a La Equidad por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en su estadio en Palmaseca, duelo que será a puerta cerrada por la sanción que recibieron los caleños, en los actos de su hinchas en el municipio de Tuluá.



El equipo luego de derrota del miércoles contra el equipo corazón, apenas pudieron volver en altas horas de la noche a la ciudad de Cali, por los incidentes mencionados. El día siguiente tuvieron recuperación y el viernes la primera práctica con el cuerpo técnico encargado por Sergio ‘El Checho’ Angulo y su colaboradores; esto tras la salida de Mayer Candelo.

Durante el sábado y domingo, el grupo de jugadores estuvo trabajando en la parte táctica y mental, para complementar la preparación, en la cual enfrentarán al equipo de Alexis García, que viene de caer de local contra Pasto.



Por el momento, las únicas bajas que tiene el equipo sobre lo que fue el partido en Tuluá, son la ausencia de Ángelo Rodríguez, quien acumuló la quinta tarjeta amarilla y Fabry Castro por decisión técnica. Además, vuelve a una convocatoria Agustín Vuletich y podría debutar con el primer equipo el extremo John Cabal.



Datos previos



Deportivo Cali perdió apenas cinco de 32 partidos ante La Equidad en Primera División (14V 13E 5D). Los Azucareros tienen el menor porcentaje de derrotas entre los equipos que enfrentaron a los Aseguradores en al menos 10 partidos en el torneo.



Deportivo Cali no perdió en sus últimos cuatro partidos en casa en Primera División (1V 3E). Es la mejor racha invicta como local de los Azucareros en el torneo en 2022.



La Equidad ganó sus últimos dos partidos fuera de casa en Primera División. Los Aseguradores buscarán hilar tres victorias consecutivas como visitante en el torneo por primera vez desde octubre de 2018 (3V).



Deportivo Cali recibió 24 goles desde adentro del área en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022, el máximo entre todos los equipos. Por otro lado, La Equidad es el equipo que recibió más goles desde afuera del área en el torneo, con cinco.



Deportivo Cali anotó cinco goles de penal en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022, el máximo entre todos los equipos. Por otro lado, La Equidad es uno de los tres equipos que no recibió goles de penal en el torneo, junto a Once Caldas y Deportivo Pasto



Alineación probable



Miguel Sánchez; Juan José Mina, Guillermo Burdisso, Germán Mera, Christian Mafla; Enrique Camargo, Kevin Salazar, Daniel Luna, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco; Yony González (Carlos Lucumí).



Estadio: Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

T.V.: Win Sports +

Árbitro: Diego Escalante (Antioquia)

VAR: Fernando Acuña (Boyacá)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15