Deportivo Cali a cortar la mala racha: recibe a Alianza en Palmaseca

Deportivo Cali se prepara para recibir este domingo a las 4:05 de la tarde a Alianza Petrolera en su estadio en Palmaseca por la octava fecha de la Liga Dimayor I-2022. El equipo de Rafael Dudamel luego de sumar su sexta derrota del torneo el jueves anterior contra el Pasto, quieren hacer respetar su casa contra el conjunto de Barrancabermeja.

Posterior al 2-0 en contra en la capital nariñense, el grupo retornó a la ciudad y el viernes realizó trabajos de recuperación física con los jugadores que fueron participes del compromiso de la fecha 7. El sábado se dio el último entrenamiento previo al juego de este domingo contra Alianza Petrolera, con ejercicios de movilidad y trabajando la parte táctica correspondiente.



Para este partido contra el equipo de Hubert Bodhert, Dudamel podrá contar nuevamente con el lateral derecho Aldair Gutiérrez que pagó la fecha de sanción por la tarjeta roja recibida en la fecha 6 contra Millonarios. También regresó a la convocatoria de 24 jugadores el lateral izquierdo Christian Mafla, que no pudo estar disponible para el juego entre semana por una contractura muscular.



Datos previos

​

Deportivo Cali no ha perdido en sus últimos cuatro partidos ante Alianza Petrolera en Primera División (2 victorias y 2 empates), después de haber perdido sus cuatro duelos anteriores ante ellos. De hecho, antes de esta racha el conjunto caleño sumó solo dos victorias en 13 enfrentamientos previos ante Alianza Petrolera (2 empates y 9 derrotas).



Deportivo Cali suma solo tres puntos tras siete fechas disputadas de esta Liga Dimayor I-2022 (1 victoria y 6 derrotas). Se trata del peor registro a estas alturas del torneo para un vigente campeón desde, al menos 2002, sumando un punto menos que Independiente Medellín en el Apertura 2003 (1 victoria, 1 empate y 5 derrotas).



Alianza Petrolera ha empatado sin goles sus últimos dos partidos del Apertura 2022 (vs Atlético Nacional y Cortuluá) y podría enlazar tres empates por 0-0 en un mismo mes por primera vez en la categoría.



Deportivo Cali ha marcado solo dos goles en siete partidos disputados de esta Liga Dimayor I-2022, después de haber intentado 76 remates en total. Ese 2.6% de efectividad (dos goles en 76 disparos) es el más bajo del torneo hasta ahora.



Alianza Petrolera arranca sus secuencias de juego, en promedio, a 34.3 metros de su propio arco, más atrás que cualquier otro equipo del Apertura 2022.



Alineación probable



Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Christian Mafla; Carlos Robles, Sebastián Leyton; Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco; Ángelo Rodríguez.



Estadio: Deportivo Cali

Hora: 4:05 p.m.

T.V.: Win Sports y Win Sports +

Árbitro: Éder Vergara (Córdoba)

VAR: Gustavo Murillo (Chocó)





Juan Andres Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15