Cali y Santa Fe empataron en un emotivo encuentro en Palmaseca

Deportivo Cali y Santa Fe igualaron 1-1 este domingo en intenso partido de la décima fecha de la Liga Betplay I-2021, certamen que lidera el elenco vallecaucano con 22 puntos, 2 más que el Tolima y 4 por encima del ‘León’ y Equidad.



El duelo más atractivo de la jornada tuvo diferentes matices, jugado en las dos áreas, con dinámica, ardentía y el guardameta local, Guillermo De Amores, expulsado en el minuto 73 por falta a Jorge Ramos. Una vez más el desarrollo del compromiso le mostró al técnico Jorge Arias que no es productivo que inicie con Ángelo Rodríguez y Marco Pérez juntos, porque no se reparten bien sus espacios.

La intención del conjunto capitalino era darle un buen regalo a la afición en su cumpleaños 80, por eso atacó desde el comienzo y produjo las mejores oportunidades en la portería de Guillermo De Amores. A los 4 minutos con Jorge Ramos en un zurdazo, y a los 13 Kelvin Osorio no pudo definir con potencia en el cabezazo y dejó el esférico en manos del charrúa.



El premio a dicha insistencia llegó al minuto 16, luego que en un centro de Jorge Ramos el balón pegara en la mano de Darwin Andrade, perfilado de espaldas. El árbitro Wílmar Roldán fue al VAR y pitó el penalti que cobró Sherman Cárdenas para engañar al arquero uruguayo y conseguir un minuto después el 0-1 en favor de los 'cardenales'.



Hasta allí era superior Santa Fe, apoderado del esférico, con mayor profundidad y las aproximaciones más peligrosas, empujado por un inteligente Sherman Cárdenas. Pero Cali con vehemencia empezó a nivelar las acciones, aunque nuevamente desnudó la falta de un hombre pensante en mitad de la cancha.



Quien trataba de echarse el equipo al hombro era Ángelo Rodríguez retrocediendo unos metros y dejando a Marco Pérez solo en ataque, pero sus características no son las que se requieren para esa función. Andrés Arroyo, en cambio, sigue sin brillar, a pesar de que recibe la confianza del cuerpo técnico.



El primer remate al arco de Leandro Castellanos se dio al minuto 31 con un tiro libre de Jorge Arias por derecha y el desvió del golero visitante al tiro de esquina.



Andrés Arroyo se encontró con un balón que prefirió lanzar al arco antes que asociarse y Castellanos no tuvo problemas para quedarse con él, a los 37.



A los 43 minutos llegó Ángelo solitario por la izquierda luego de un pase de Vásquez y no supo qué hacer frente a la zaga ‘cardenal’. Cali había emparejado las acciones, pero lucía atropellado y desconcertado ante la aplicación y orden del ‘León’, que quería armar su fiesta en Palmaseca.



Arroyo apareció por derecha a los 45 y metió el centro donde estaba Marco Pérez para empujar el balón al fondo de la valla, pero el árbitro Wílmar Roldán dio fuera de lugar y anuló la anotación sin siquiera ir a la pantalla y apoyado el banderazo de su asistente de occidental, el metense Yinfar Bulla.



Santa Fe volvió a salir decidido a atacar en el inicio del complemento. Sobre 2 minutos tejió una bonita jugada colectiva con Sherman, Arias, Arboleda que va al ataque y Daniel Giraldo despachó un derechazo que pegó en la base del poste derecho, salvándose el cuadro local. Jorge Arias resbaló en el área cuando poseía la redonda y Sherman no alcanzó a rematar al pórtico ante el relevo de Jhojan Valencia.



Alfredo Arias buscó soluciones y de una ordenó los ingresos de Andrés Colorado por Jhojan Valencia, Kevin Velasco por Darwin Andrade y Michell Ramos por Andrés Arroyo, a los 9 minutos.



Y la fórmula le resultó. A los 17 minutos Harold Gómez ejecutó un saque de banda por su sector, los centrales de Santa Fe fueron al cabezazo y el rebote lo tomó Andrés Colorado para convertir el 1-1 con borde interno y a rastrero al arco rojo.



El técnico Harold Rivera también movió su banco: Andrés Pérez por Nicolás Giraldo, John Velásquez por Sherman Cárdenas y Andrés Rentería por Kelvin Osorio (23 ST). Inmediatamente, Jorge Ramos desequilibró por la izquierda para enfrentar a De Amores y el arquero verdiblanco le cometió falta sobre la línea de entrada al área. El árbitro Roldán le sacó primero tarjeta amarilla, aunque al ir al VAR decidió cambiarla por roja, quedándose el Cali con 10 hombres a los 28.



Ángelo Rodríguez fue el sacrificado para que entrara el golero suplente, Humberto Acevedo, a los 29. Luis Manuel Seijas también lo hizo por Jhon Arias a los 32.



Andrés Balanta ingresó por Marco Pérez a los 37 para quitarle a Santa Fe el control de la pelota. A los 41, Michell Ramos le tocó el balón profundo por derecha a Vásquez, pero el extremo cartagenero estaba adelantado cuando le sirvió el balón a Velasco y Roldán anuló la acción.



Sin embargo, los equipos no se hicieron daño y así con empate se liquidó un emotivo encuentro entre ‘azucareros’ y ‘cardenales’, que tienen todo para ser protagonistas en la siguiente ronda.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces