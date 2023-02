Deportes Tolima y Daniel Cataño fueron castigados: ¿Quién perdió más?

Cinco días después del reprochable acto de violencia en Ibagué, donde un hincha ingresó a la cancha para agredir a Daniel Cataño y el partido terminó suspendiéndose por falta de garantías, el Comité Disciplinario de Dimayor reveló las sanciones para Deportes Tolima y el jugador de Millonarios.



Cataño, quien hasta hace un año jugaba en el vinotinto y oro, fue suspendido por responder a la agresión; recibió tres fechas por la roja que le mostró Wilmar Roldán, mientras que, Deportes Tolima tendrá que jugar a puerta cerrada en las próximas cuatro jornadas.



Las sanciones provocaron distantas reacciones, entre ellas Acolfutpro y el mismo Tolima. Nadie quedó contento con la decisión, unos querían más fechas, otros querían menos. ¿Cuál fue el gran perdedor?



Sin duda, el gran perdedor de esta historia fue el fútbol colombiano. Durante la semana no se habló de otra cosa. Los actores del fútbol pidieron sentar un precedente para que los violentos no volvieran a los estadios y que esta situación no se hiciera costumbre. Este episodio despertó un nuevo temor.



El agresor de Cataño fue sancionado por el Gobierno de Ibagué con tres años sin pisar el Manuel Murillo Toro. Un castigo que muchos reprochan y ven como un "pañito de agua tibia". En lo que respecta a Cataño y Tolima, ellos también pagarán la irresponsabilidad de aquel bochornoso capítulo del FPC.



Acolfutpro catalogó como "injusta" y "desproporcionada" la sanción para el jugador. El club tolimense, por su parte, lamentó que el actuar de una persona los terminara afectando económica y deportivamente a la institución, así que apelará la decisión buscando que la suspensión de la plaza sea menor.



¿Cuáles partidos se perderá Daniel Cataño por la sanción?



El '10' de Millonarios es la principal baja de Alberto Gamero para el partido frente a Jaguares, por la fecha 5 de Liga, en el primer partido como local para los azules este 2023.



Daniel Cataño también se perderá el duelo ante Once Caldas por la jornada 6 en el Palogrande y terminará de pagar su sanción el 3 de marzo frente a Deportivo Cali en la fecha 7. El volante estará listo para volver ante Atlético Nacional el 12 de marzo. Es decir, podrá jugar el duelo pendiente ante Tolima a finales de mes.



¿Cuáles fechas disputará Deportes Tolima a puerta cerrada?



Aunque el vinotinto y oro anunció que apelará la sanción de cuatro fechas sin público, la decisión del Comité Disciplinario de Dimayor es que juegue a puerta cerrada frente a Deportivo Cali este domingo por la fecha 5. Los partidos que siguen son La Equidad (fecha 8), Atlético Huila (fecha 10) y Millonarios (fecha 4).



Los dirigidos por Hernán Torres volverían a jugar con hinchas en las tribunas a partir de la jornada 12 cuando reciban al Deportivo Pasto. Cabe recordar que el próximo 9 de marzo Tolima jugará ante Junior por Copa Sudamericana y podrá tener público por tratarse de una competencia internacional.